VÍDEO: Irán.- EEUU asegura que Irán no ha acudido a las conversaciones nucleares en Viena "con propuestas constructivas"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha afirmado este viernes que el Gobierno de Irán no ha acudido a las conversaciones nucleares en Viena "con propuestas constructivas", al tiempo que ha reiterado que Washington "siempre tiene esperanzas" en un enfoque diplomático del asunto.



En rueda de prensa, Psaki ha indicado que las primeras seis rondas de negociaciones fueron fructíferas para encontrar "soluciones creativas" para "muchos de los asuntos más difíciles para ambos lados".



"El enfoque de Irán esta semana no ha sido, lamentablemente, tratar de resolver los asuntos pendientes", ha incidido, antes de censurar que "Irán empezó esta nueva negociación con una nueva ronda de provocaciones nucleares, tal y como informó el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés) este miércoles".



"Todavía fracasan para alcanzar un entendimiento con la IAEA para restaurar la cooperación y la transparencia que han degradado en los últimos meses", ha continuado.



No obstante, Psaki ha indicado que la situación actual "no puede continuar" y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, "sigue creyendo que hay una alternativa mejor". "Está comprometido a hacer que Estados Unidos cumpla con el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) y a mantener el cumplimiento mientras Irán haga lo mismo. Lo dice en serio", ha remarcado. "Si Irán está igualmente comprometido, la solución está a mano. Pero no hemos visto eso de ellos esta semana", ha remachado.



Por su parte, diplomáticos de Alemania, Francia y Reino Unido citados por la agencia alemana de noticias DPA han asegurado que Irán ha adoptado una "postura destructiva" en las negociaciones nucleares, que buscan lograr la vuelta de Estados Unidos al pacto y el compromiso de Teherán con su cumplimiento.



"Irán está rompiendo con casi todos los compromisos difíciles que se acordaron como resultado de varios meses de duras negociaciones", han lamentado, antes de alertar de que la ventana de oportunidad para lograr una solución diplomática para la disputa nuclear "se está volviendo cada vez más pequeña".



Mientras, el negociador jefe de Irán, Bagheri Kani, ha detallado en declaraciones a la agencia de noticias iraní Mehr que Teherán ha "enfatizado sus propuestas" acerca del levantamiento de las sanciones "ilegales" que pesan sobre el país asiático y ha asegurado que las partes han regresado a sus respectivos países "para dar respuestas lógicas y documentadas a las propuestas" de Irán. Así, las conversaciones se reanudarán "la próxima semana", según ha precisado.



Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo nuclear de 2015 después de que Estados Unidos se saliera del pacto, si bien las autoridades iraníes han defendido que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.



Por otro lado, Naciones Unidas ha reiterado que su postura respecto al JCPOA "no ha cambiado" y ha alentado a todas las partes involucradas en las conversaciones "a redoblar sus esfuerzos" para avanzar juntos hacia la reimplementación del acuerdo, según ha detallado en rueda de prensa, Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres.



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA:



https://www.europapress.tv/internacional/621992/1/eeuu-asegura-iran-no-tiene-propuestas-constructivas-cuestion-nuclear



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06