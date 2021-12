Universidad de Chile se juega el descenso ante La Calera

Jugadores de Universidad de Chile, en una fotografía de archivo. EFE/Elvis González

Santiago de Chile, 4 dic (EFE).- Universidad de Chile jugará este domingo uno de los partidos más importantes de su historia, ante Unión La Calera, para evitar el segundo descenso a Primera B de su vida deportiva y cerrar una campaña que ha puesto en evidencia la crisis institucional del club.

La misión de los azules es clara: ganar a toda costa. Con una victoria quedarían libres de toda posibilidad de perder la categoría de honor, aunque en este momento estarían disputando la promoción contra el ganador de la liguilla del ascenso.

En caso de no sumar de a tres, el elenco universitario podría sumarse al Santiago Wanderers para 2022 en el certamen de plata del fútbol chileno.

En paralelo, Cobresal, Curicó Unido y Huachipato estarán peleando sus respectivos partidos clave para intentar mantenerse en primera, por lo que la distribución de puntos de esta fecha es la última oportunidad de estos equipos.

La "U", por su parte, tendrá que arreglárselas con una sensible baja de cara al compromiso con el cuadro cementero. Su capitán y guardameta Fernando De Paul sufrió una lesión en la espada y no estará disponible para defender los tres palos azules.

"Fernando de Paul está descartado, porque no se alcanzó a recuperar y es imposible que pueda jugar", señaló el técnico Cristian Romero en conferencia de prensa.

La previa del encuentro, además, estuvo marcada por una polémica protagonizada por el plantel azul. Sólo dos jugadores llegaron a la concentración voluntaria previa, desatando duras críticas de la hinchada, que no quiere ver a su equipo descender.

Con todo, los azules buscarán dejar atrás una temporada para el olvido que los tiene ubicados en la decimoquinta posición con 36 unidades, en zona de promoción, y se enfrentará a un rival contra el que han sacado uno de sus mejores resultados, una victoria por 4-1.

Sin embargo, La Calera tiene sus propios objetivos y no hará las cosas fáciles a los pupilos de Romero. Situados en al cuarto lugar de la clasificación, los cementeros aún tienen posibilidades de clasificarse a la Copa Libertadores, uno de las metas trazadas por Francisco Meneghini.