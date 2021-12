Savic sufrió "molestias musculares" y está pendiente "de pruebas"

El defensa del Atlético de Madrid Stefan Savic tras lesionarse durante el partido de Liga que el Atlético de Madrid y el Mallorca. EFE/ JUAN CARLOS HIDALGO

Madrid, 4 dic (EFE).- Stefan Savic, defensa del Atlético de Madrid, fue sustituido en el minuto 11 del partido contra el Mallorca por "molestias musculares" y "queda pendiente de que se le realicen pruebas", según explicó este sábado el parte médico del club rojiblanco, a tres días del encuentro decisivo en la Liga de Campeones contra el Oporto.

A la espera de los exámenes, el jugador montenegrino es baja probable para ese encuentro, porque el más mínimo percance muscular requiere como poco más tiempo de recuperación del que tiene antes del duelo europeo en Do Dragao, donde no estará tampoco disponible Felipe Monteiro, sancionado.

Otro central, José María Giménez, es duda por una contractura, con lo que el técnico podría no disponer de tres de sus cuatro futbolistas para esa demarcación, una vez que el único que está apto a día de hoy para ese choque es Mario Hermoso.