Rublev: "No sé si la decisión de la ATP es valiente o no"

El tenista ruso Andrey Rublev durante su partido. EFE/ Emilio Naranjo

Madrid, 4 dic (EFE).- El tenista ruso Andrey Rublev, que dio el primer punto a su equipo para la final de la Copa Davis tras vencer a Dominik Koepfer, rechazó pronunciarse sobre el caso de la jugadora china Peng Shuai, de la que no hay noticias desde hace un mes tras denunciar que fue víctima de abuso sexual por parte de Zhang Gaoli, exvicepresidente chino y miembro de alto rango del Partido Comunista Chino.

Rublev no quiso profundizar en el asunto ni valorar la postura de la ATP que no siguió los pasos de la WTA de suspender los torneos que se iban a jugar en China.

"Nuestro país también tuvo problemas políticos. No podemos jugar con nuestra bandera aquí. El tema Peng Shuai es difícil y una situación difícil porque no tenemos información suficiente. No tengo información suficiente", dijo Rublev que recordó que Rusia compite bajo el nombre de Federación Rusa de Tenis por una sanción por dopaje sistemático.

"Muchos países tienen algunos problemas políticos. Jugamos en diferentes países con diferentes reglas. No sé si la decisión de la ATP es valiente o no. Ellos saben mejor la situación y para ellos es más fácil tomar una decisión. Pero creo, por ejemplo, que en nuestro caso los torneos de china son a finales de año. Espero que haya todavía más tiempo para tener más información y luego tomar una decisión", añadió el número dos del equipo ruso.