Ranking Spotify en Estados Unidos : Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy sábado, 04 de diciembre

¿Cuál crees es que la canción más escuchada en Estados Unidos?

Spotify se caracteriza por darte la mejor música de ayer y hoy. Por ello, te invitamos a leer las reseñas de sus 10 títulos mejor posicionados en las listas de popularidad. Los oyentes las han nombrado como favoritas y no hacen más que comentar positivamente la oferta de este servicio de streaming.

1. INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)

Esta es la canción que se ubica en la primera posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 1.073.275, lo que marca un hito en la carrera musical de Lil Nas X.

2. Heat Waves

El sencillo más reciente de Glass Animals ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Heat Waves» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 1.057.990 más de reproducciones.

3. Easy On Me

«Easy On Me» de Adele se ubica en el tercer lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 1.048.629 reproducciones.

4. STAY (with Justin Bieber)

«STAY (with Justin Bieber)» de The Kid LAROI sigue abriéndose camino en las listas. Con 1.006.023 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas del público, en la posición cuarta.

5. All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)

Un número tan favorable como 961.529 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Taylor Swift va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la quinta posición.

6. good 4 u

«good 4 u» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el sexto puesto, con 881.626 reproducciones.

7. White Christmas

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bing Crosby, Ken Darby Singers y John Scott Trotter & His Orchestra. Quizás por esto es que «White Christmas» debuta en el ranking directamente en el séptimo lugar, pues alcanzó un total de 867.477 reproducciones.

8. Rockin' Around The Christmas Tree

Cosechar éxitos es sinónimo de Brenda Lee. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Rockin' Around The Christmas Tree», debute en el octavo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 833.574 reproducciones de primera entrada?

9. All I Want for Christmas Is You

Lo más nuevo de Mariah Carey, «All I Want for Christmas Is You», entra directamente al noveno lugar de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 795.289 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

10. Jingle Bell Rock

«Jingle Bell Rock» de Bobby Helms pierde fuerza. Hoy solo cosecha 794.990 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la décima posición, lo que apunta a que va de salida.

La música forma parte fundamental de nuestras vidas desde el inicio de los tiempos. Spotify nos consiente con lo mejor del panorama actual, con una oferta de gran calidad para sus usuarios.

En esta plataforma, encontrarás producciones de todas clases y para todos los gustos, así que aprovecha para renovar algunas de tus canciones favoritas. Ya sabes que las encontrarás siempre en Spotify.

¿Escuchaste alguna que te llamara la atención? Sigue atento, porque 24 horas diarias serán pocas para que conozcan todas las listas musicales.