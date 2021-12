Ranking iTunes en Estados Unidos : Top 10 de las series más vistas de hoy viernes, 03 de diciembre

Puedes pasar horas navegando por iTunes tratando de encontrar algo para ver, pero ¿por qué perderías tu tiempo cuando el servicio de streaming ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de la lista de iTunes de las mejores series en Estados Unidos, que clasifica los títulos según quién está viendo qué en este momento. Sigue desplazándote para obtener más detalles.

1. Yellowstone

John Dutton (Costner) es el propietario del rancho más grande de Estados Unidos. Él y sus hijos entablarán una lucha sin cuartel contra una reserva india y contra el Gobierno federal de Estados Unidos que intenta expandir el parque nacional contiguo a la propiedad de los Dutton.

6. Colgados en Filadelfia

Cuatro amigos que regentan un pequeño bar en un barrio del sur de Philadelphia, la ciudad del amor fraternal, intentan mantener el equilibrio entre negocio y amistad, tarea nada fácil, ya que cada uno de ellos suele dejarse llevar únicamente por sus intereses personales, lo que desemboca en situaciones incómodas que amenazan con deteriorar sus relaciones personales.

7. The Sinner

Una madre, víctima de un inexplicable ataque de rabia, comete un sorprendente acto de violencia y horror en el que, para mayor desconcierto, no tiene ni idea de por qué. El investigador se encuentra obsesionado con descubrir el motivo oculta de la mujer. Juntos viajarán por un viaje desgarrador hacia las profundidades de su psique y los violentos secretos escondidos en su pasado.

8. An Elf's Story: The Elf on the Shelf (TV) (C)

Un elfo intenta ayudar a un niño a creer.

9. Rick y Morty

Comedia animada que narra las aventuras de un científico loco Rick Sánchez, que regresa después de 20 años para vivir con su hija, su marido y sus hijos Morty y Summer.

10. The Hot Zone

En 1989, el virus del Ébola aparece en chimpancés de un laboratorio de Washington D. C. y no parece existir ninguna cura. Una científica del Ejército pone su vida en juego para impedir que el mal se extienda a la población humana.

¿Sabías algo acerca de todos estos exitazos que están arrasando en iTunes?

La plataforma está conquistando a sus suscriptores con estos títulos y cada vez son más las visualizaciones. ¿Qué otros planes tiene esta compañía para nosotros? ¿Seguirá sorprendiéndonos este año?

Parece que tendremos que esperar para conocerlos.