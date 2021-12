Ranking iTunes en España : Top 10 de las películas más vistas de hoy viernes, 03 de diciembre

La plataforma de streaming iTunes nos facilita a sus suscriptores la lista de las 10 pelis más vistas en España. Si deseas conocer cuáles son las producciones cinematográficas más exitosas en cuanto a audiencia, simplemente debes desplazarte a la sección correspondiente en su sitio web o aplicación.

De manera alternativa, puedes seguir leyendo: encontrarás una breve descripción de cada una de ellas en los siguientes párrafos.

1. Dune

El hijo de una familia noble trata de vengarse de la muerte de su padre al mismo tiempo que salva un planeta rico en especias que se le encomienda proteger. Nueva adaptación al cine de las novelas de Frank Herbert, que ya fueron trasladadas a la gran pantalla por David Lynch en 1984.

2. Tiempo

Thriller sobre una familia que, estando de vacaciones en un paraíso tropical, descubre que la recóndita playa elegida para relajarse unas horas está haciéndoles envejecer rápidamente.. reduciendo toda su vida a un único día.

3. Fast & Furious 9

Dom Toretto lleva una vida tranquila con Letty y su hijo, el pequeño Brian, pero saben que el peligro siempre acecha. Esta vez, esa amenaza obligará a Dom a enfrentarse a los pecados de su pasado si quiere salvar a quienes más quiere. El equipo se vuelve a reunir para impedir un complot a escala mundial, liderado por uno de los asesinos más peligrosos y mejor conductor a los que se han enfrentado; un hombre que además es el hermano desaparecido de Dom, Jakob. Novena entrega de la famosa franquicia.

4. La patrulla canina: la película

La patrulla canina está en racha. Cuando Humdinger, su mayor rival, se convierte en alcalde de la cercana Ciudad Aventura y empieza a causar estragos, Ryder y los heroicos cachorros se ponen en marcha para enfrentarse a este nuevo desafío. Mientras uno de los cachorros debe enfrentarse a su pasado en Ciudad Aventura, el equipo encuentra ayuda en una nueva aliada, la inteligente perrita salchicha Liberty. Juntos y armados con nuevos y emocionantes artefactos y equipos, la patrulla canina lucha por salvar a los ciudadanos de Ciudad Aventura.

5. Los archivos del Pentágono

Precuela de "Todos Los Hombres del Presidente". En junio de 1971, los principales periódicos de EE.UU., entre los que se encontraban The New York Times y The Washington Post, tomaron una valiente posición en favor de la libertad de expresión, informando sobre los documentos del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno, que había durado cuatro décadas y cuatro presidencias estadounidenses. En ese momento, Katherine Graham, primera mujer editora del Post y el director Ben Bradlee intentaba relanzar un periódico en decadencia. Juntos decidieron tomar la audaz decisión de apoyar al The New York Times y luchar contra el intento de la Administración Nixon de restringir la primera enmienda. Historia basada en los documentos del Post que recogían información clasificada sobre la Guerra de Vietnam.

6. Reminiscencia

Nick Bannister, un investigador privado que se interna en el oscuro y seductor mundo del pasado, ayuda a sus clientes a recuperar recuerdos perdidos. Vive a orillas de la costa de Miami que se encuentra sumergida en gran parte bajo el mar. Un día, su vida cambia cuando aparece Mae, una nueva clienta. Aunque Mae solo acude a su consulta para encontrar un objeto perdido, se convertirá en una peligrosa obsesión. Mientras Bannister intenta encontrar el motivo de la desaparición de Mae, descubre una violenta conspiración y, al final, deberá responder a la gran pregunta: ¿Hasta dónde llegarías para aferrarte a tus seres queridos?

7. Los Miserables

Francia, 1815. Jean Valjean, un ladrón común, es liberado de la prisión después de haber vivido un infierno en la Tierra durante 19 años, pero un pequeño error cruza a la ley nuevamente en su camino. El despiadado inspector Javert lo persigue durante años, impulsado por un sentido retorcido de la justicia, mientras Valjean se reforma, prospera y dedica su vida a las buenas acciones. En 1832, mientras la revolución arrasa las calles de París, Valjean y Javert se cruzan por última vez.Nueva adaptación televisiva de "Los miserables" de Victor Hugo, con Dominic West como Jean Valjean, David Oyelowo como Javert y la actriz Lily Collins en el papel de la joven Fantine.

8. El escuadrón suicida

Un grupo de super villanos se encuentran encerrados en Belle Reve, una prisión de alta seguridad con la tasa de mortalidad más alta de Estados Unidos. Para salir de allí harán cualquier cosa, incluso unirse al grupo Task Force X, dedicado a llevar a cabo misiones suicidas bajo las órdenes de Amanda Waller. Fuertemente armados son enviados a la isla Corto Maltese, una jungla repleta de enemigos.

9. Operación Camarón

Desconocido en el mundo del hampa, con aspecto de pringado y dotes de concertista clásico, Sebas, un policía novato, es perfecto para una peligrosa misión: infiltrarse como teclista en 'Los Lolos', una banda hortera de flamenco-trap que va a tocar en la boda de la hija de un traficante local.. Remake del film italiano "Song 'e Napule" (2013).

10. El alpinista

Marc-André Leclerc escala solo, lejos de los focos. En lugares alpinos remotos, el joven espíritu libre canadiense de 23 años lleva a cabo algunos de los ascensos en solitario más atrevidos de la historia. Aun así, apenas llama la atención. Sin cámaras, sin cuerdas y sin margen para el error, el enfoque de Leclerc es la esencia de la aventura en solitario

