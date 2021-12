Ranking HBO en Estados Unidos : Top 10 de las series más vistas de hoy viernes, 03 de diciembre

HBO nos facilita a sus suscriptores la lista de las 10 series más vistas en Estados Unidos en su plataforma de transmisión. Si deseas conocer cuáles son los contenidos más exitosos en términos de audiencia, simplemente debes desplazarte a la sección correspondiente en su sitio web o aplicación.

De manera alternativa, puedes seguir leyendo: encontrarás una breve descripción de cada una de ellas en los siguientes párrafos.

1. Gossip Girl

Los niños pijos de un instituto privado de Manhattan se salen siempre con la suya, hasta que una bloguera anónima, llamada la Reina Cotilla, espía sus movimientos.

2. Teen Titans Go! See Space Jam

Los Jóvenes Titanes son visitados por los Nerdlucks, los villanos de Space Jam que intentaron capturar a Michael Jordan y los Looney Tunes. Asombrado de descubrir que sus compañeros Titanes nunca han visto Space Jam, Cyborg organiza una fiesta de observación exclusiva. Por supuesto, si los Titanes están viendo una película, no espere que el silencio sea dorado. Raven y Starfire brindan el comentario, Cyborg presenta los hechos divertidos, Beast Boy señala los tiros a tope y Robin, pero Robin no confía en sus nuevos amigos alienígenas. ¿Están los Nerdlucks aquí para asistir a una fiesta de vigilancia inocente, o tienen motivos más siniestros bajo la manga?

3. How To with John Wilson

En una odisea singularmente hilarante de autodescubrimiento y observación cultural, el realizador de documentales y autodenominado “neoyorquino ansioso” John Wilson filma de manera encubierta y obsesiva las vidas de sus compañeros neoyorquinos mientras intenta dar consejos cotidianos sobre temas relacionados. Las torpes contradicciones de la vida moderna se alivian con el comentario sincero y sin pulir de Wilson. Sobre la base de los cortometrajes de "cómo hacer" publicados anteriormente por Wilson, cada episodio toma giros inesperados, pero se basa en la honestidad refrescante de John.

4. Amigos pasajeros

Marcus y Emily hacen amistad en un resort de México con Ron y Kyla, una pareja de locos fiesteros. Allí deciden disfrutar del momento dejándose llevar durante una semana llena de desinhibición y desenfreno con sus nuevos "amigos pasajeros". Meses después de la aventura, Marcus y Emily se horrorizan al ver que Ron y Kyla aparecen sin que los inviten en su boda.

5. La vida sexual de las universitarias

Cuatro compañeras de cuarto de la universidad llegan al prestigioso Essex College de Nueva Inglaterra. Un lugar lleno de contradicciones y hormonas, donde estas chicas que son a partes iguales adorables y exasperantes viven sus nuevas vidas en el campus.

6. South Park

South Park es una serie de televisión estadounidense de animación, creada por Trey Parker y Matt Stone para el canal Comedy Central. Está dirigida al público adulto y se caracteriza por satirizar con humor negro la sociedad, actualidad y cultura estadounidense a través de las historias y situaciones surrealistas que les suceden a sus protagonistas, cuatro niños (Stan, Kyle, Cartman y Kenny) residentes en un pueblo ficticio de Colorado que se llama South Park.

7. Black and Missing

Sigue a las fundadoras de la Black and Missing Foundation, Derrica y Natalie Wilson, mientras se sumergen en casos específicos y analizan cómo los comportamientos y actitudes sistémicos se derivan de siglos de racismo profundamente arraigado.

8. Looney Tunes Cartoons: Bubble Dum (C)

El pato Lucas se encuentra un chicle por la calle y eso genera ciertos incidentes.

9. Euphoria

Una reflexión sobre la adolescencia a través de un grupo de estudiantes de instituto que tienen que hacer frente a temas recurrentes de su edad, como la droga, el sexo y la violencia.

10. 12 Dates of Christmas

Una serie de citas inspirada en las fiestas ambientada en un impresionante país de las maravillas invernales. Sigue a un elenco de solteros mientras se adentran en una comedia romántica de la vida real llena de cómodos suéteres, abrazos junto al fuego y besos de muérdago, todo organizado para ayudar a estas almas a encontrar el amor, justo a tiempo para las vacaciones.

¿Conocías todos estos programas, dignos de verse en maratón? ¿Sabías que estaban disponibles en HBO?

La intención de la plataforma es que los usuarios reconozcan su contenido más popular. Así, podrán hacerse una idea de las producciones que más se adaptan a sus gustos, para recomendarlas a sus familiares y amigos. ¿Qué películas estarán disponibles próximamente? ¿Cuáles series nos conquistarán este año?

Estamos seguros de que pronto encontraremos la solución a estas y otras preguntas.