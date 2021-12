Ranking Apple en Uruguay : Top 10 de los 10 pódcast más exitosos de hoy sábado, 04 de diciembre

Nada más aburrido que esa interminable búsqueda de pódcast en tu plataforma de streaming favorita.

Eso lo tiene claro Apple, pues cuenta con un listado de las últimas tendencias en sus producciones. Ahí se organizan según la predilección de los usuarios en tiempo real. Ya sea en casa, en el trabajo o mientras viajas, mantente informado con lo último del acontecer mundial.

1. ConchaPodcast

Un espacio de diálogo para el femenino. #Conchapodcast es un podcast independiente y autogestionado por @oujima @ladalia y @laupassa

2. Neurona Financiera: Finanzas Personales e Inversiones

Hablemos de dinero, hablemos de inversión pero desde la perspectiva de las Finanzas Personales, con las personas en el centro y no el dinero. Un podcast que busca ayudar a dejar de sufrir stress por lo material.

3. Cafe con Victor

La tecnología que más me interesa, las apps que uso, el último videojuego que he comprado y sobre cultura digital. Éste podcast es el mejor complemento a mis vídeos de YouTube

4. The Chernobyl Podcast

The official podcast of the miniseries Chernobyl, from HBO and Sky. Join host Peter Sagal (NPR’s “Wait Wait..Don't Tell Me!”) and series creator, writer and executive producer Craig Mazin after each episode as they discuss the true stories that shaped the scenes, themes and characters. Chernobyl airs Mondays at 9 PM on HBO and Tuesdays at 9 PM on Sky Atlantic. The Chernobyl Podcast is also available to stream on HBO NOW and HBO GO starting Monday, May 6 at 10 PM.

5. Más allá de Números

Está de moda contar cosas, las calorías, los pasos, el dinero que ahorro, a línea de crédito, los intereses de mis inversiones, etcEn este Podcast Miguel Kazarez maestro de la nutrición y Rodrigo Álvarez, ninjas de la finanzas nos dan una visión un poco más amplia sobre esas cosas que medimos.Porque la felicidad no se puede mesurar.

6. Venganzas del Pasado

Todos los programas de "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina en MP3.

7. Curiosidades de la Historia National Geographic

Roma, Egipto, Grecia.. Conoce alguno de los momentos más interesantes de la historia de la mano de nuestros amenos podcasts en los que relatamos algunos curiosos episodios históricos.

8. The Tim Ferriss Show

Tim Ferriss is a self-experimenter and bestselling author, best known for The 4-Hour Workweek, which has been translated into 40+ languages. Newsweek calls him "the world's best human guinea pig," and The New York Times calls him "a cross between Jack Welch and a Buddhist monk." In this show, he deconstructs world-class performers from eclectic areas (investing, chess, pro sports, etc.), digging deep to find the tools, tactics, and tricks that listeners can use.

9. Club del Inversor

Una comunidad activa que trabaja en pro de que todos seamos inversores.

10. En Perspectiva

Periodismo profesional e independiente, con la conducción de Emiliano Cotelo y Romina Andrioli. En Perspectiva es un programa periodístico con 35 años de historia al aire, hoy en Radiomundo 1170 AM y plataformas digitales.

Ojalá que te hayamos entusiasmado con este resumen de los pódcast más escuchados en Uruguay. ¡Anímate a descubrirlos en Apple!

Hay miles de horas de audios con el mejor contenido. Todos sabemos que Apple es experto en transmitir producciones de renombre en diversos formatos y esta no es la excepción.

No te quedes atrás y síguenos en el viaje.