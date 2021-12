Previa del partido: AS Mónaco recibe a FC Metz en la decimoséptima jornada

Metz visita este domingo al Estadio Luis Ii para medirse con Mónaco en su decimoséptimo asalto de la Ligue 1, el cual dará comienzo a las 15:00.

AS Mónaco encara con ánimos reforzados el partido de la decimoséptima jornada para consolidar una racha positiva después de haber ganado a SCO Angers en el Stade Raymond Kopa por 3-1, con tantos de Myron Boadu, Axel Disasi y Sofiane Diop. Desde el comienzo de la competición, los locales han ganado en seis de los 16 partidos disputados hasta la fecha con una cifra de 23 tantos a favor y 20 en contra.

Respecto a la escuadra visitante, FC Metz cayó derrotado por 3-1 en el último encuentro que jugó frente a Montpellier, de modo que una victoria frente a AS Mónaco le ayudaría a mejorar su trayectoria en el torneo. Antes de este partido, FC Metz había ganado en dos de los 16 encuentros jugados en la Ligue 1 esta temporada y suma una cifra de 33 goles encajados frente a 18 a favor.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, AS Mónaco ha vencido tres veces, ha sido derrotado en dos ocasiones y ha empatado tres veces en ocho partidos jugados hasta ahora, de modo que no podremos conocer cuál será su destino en este encuentro, pero sí que deberá luchar para vencer. En el papel de visitante, FC Metz tiene un balance de dos victorias, cuatro derrotas y dos empates en ocho encuentros que ha jugado hasta ahora, lo que significa que deberá esforzarse mucho en su visita al estadio de AS Mónaco si quiere mejorar estas cifras.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el Estadio Luis Ii y el balance es de ocho victorias, cinco derrotas y siete empates a favor de AS Mónaco. Asimismo, el conjunto local acumula una racha de dos encuentros seguidos invicto en casa frente a Metz. La última vez que jugaron Mónaco y Metz en este torneo fue en abril de 2021 y terminaron empatando 0-0.

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por 11 puntos a favor de AS Mónaco. AS Mónaco llega al encuentro con 23 puntos en su casillero y ocupando la séptima plaza antes del partido. Por su parte, el equipo visitante es decimonoveno con 12 puntos.