Nicaragua exhibe sus santos patronos en la Plaza La Fe Juan Pablo II

Personas caminan frente a varias imágenes de santos hoy en Managua (Nicaragua), durante la inauguración de una exposición de santos patronos de Nicaragua. EFE/Jorge Torres

Managua, 3 dic (EFE).- El Gobierno de Nicaragua, a través del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), expuso este viernes réplicas de los santos patronos de los diferentes municipios del país, como una forma de atraer el turismo, y sin la presencia de una autoridad de la Iglesia católica nicaragüense.

La VI edición de la "Exposición Nacional de Nuestros Santos Patronos" fue inaugurada en la Plaza La Fe Juan Pablo II, una explanada ubicada a orillas del lago Xolotlán o de Managua, por la codirectora del Intur, Anasha Campbell.

En su discurso, la funcionaria dijo que ese encuentro de réplicas de santos patronos, que este año tiene como lema "Nicaragua en Victoria", reconoce las tradiciones de fe, las costumbres, cultura y religiosidad e idiosincrasia.

"Rendimos homenaje en principio a Dios, quien nos da esa bendición de tener la vida, misericordia con la que ha bendecido a Nicaragua, bendita, linda y siempre libre", expuso.

La exposición reúne en un solo lugar a 136 réplicas de los santos patronos de los 153 municipios de Nicaragua, indicó.

El evento tendrá una duración de tres días y contará con presentaciones culturales, además de una feria en la que ofertarán productos desde artesanía, gastronomía, cuero y calzado, textiles y vestuario, entre otros.

HIJOS DE ORTEGA PRESIDEN ACTO

Camila Ortega Murillo, hija del presidente del país, Daniel Ortega, y de la vicepresidenta Rosario Murillo, quien participó en el corte de cinta inaugural en su calidad de coordinadora general de la Comisión Nacional de Economía Creativa, dijo que en la exposición se celebra la fe y el fervor de las familias nicaragüenses a los distintos santos patronos.

"Esta sexta edición es una demostración de fe, amor y gran demostración del arte y creatividad de los y las nicaragüenses", destacó, por su lado, Laureano Ortega Murillo, otro de los hijos de la pareja gobernante y asesor Presidencial para Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional.

Por su lado, el codirector del Instituto Nicaragüense de Cultura, Luis Morales, explicó que las imágenes que son exhibidas en la Plaza La Fe Juan Pablo II son responsabilidad de las alcaldías, que en su mayoría gobernada por sandinistas.

Al evento inaugural no acudió ningún representante de la Iglesia católica nicaragüense.

FRÍAS RELACIONES CON IGLESIA

El presidente Ortega, que fue reelegido en los comicios del 7 de noviembre pasado en medio de cuestionamientos de legitimidad, inició su campaña, el 4 de octubre pasado, llamando "terroristas" a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde 2018.

El líder sandinista los ha calificado de "golpistas" y acusado de ser cómplices de fuerzas internas y de grupos internacionales que, a su juicio, actúan en Nicaragua para derrocarlo.

Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 42 años.

La Conferencia Episcopal dejó a la conciencia de cada nicaragüense votar o no en esas elecciones, aunque algunos sacerdotes llamaron al no voto y criticaron el arresto de opositores que se perfilaban como los principales contendientes de Ortega, por lo que calificaron de "farsa" o "circo" el proceso.

En Nicaragua la mayoría de la población profesa la fe católica, según el último censo nacional.