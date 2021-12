New Orleans Pelicans logra la victoria frente a Dallas Mavericks por 91-107

New Orleans Pelicans consiguió ganar frente a Dallas Mavericks como visitante por 91-107 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Dallas Mavericks lograron la victoria a domicilio contra New Orleans Pelicans por 107-139, mientras que los de New Orleans Pelicans perdieron en casa con Dallas Mavericks por 107-139. New Orleans Pelicans, tras el partido, se queda por ahora fuera de los puestos de Play-off con siete victorias en 25 partidos jugados. Por su parte, Dallas Mavericks, tras el partido, sigue en puestos de Play-off con 11 victorias en 21 partidos disputados.

El primer cuarto tuvo como protagonistas a los jugadores de Dallas Mavericks, llegaron a ir ganando por siete puntos (9-2) hasta concluir con un 19-14. Tras esto, en el segundo cuarto hubo alternancias en el luminoso y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 29-30. Tras esto, los equipos llegaban al descanso con un 48-44 en el marcador.

El tercer cuarto de nuevo tuvo varios cambios de líder en el electrónico, hasta que al final terminó distanciándose el equipo visitante y acabó con un resultado parcial 20-35 y un total de 68-79. Por último, durante el último cuarto los jugadores de New Orleans Pelicans incrementaron su diferencia, aumentaron la diferencia hasta un máximo de 18 puntos (89-107) y el cuarto terminó con un resultado parcial de 23-28. Tras todo esto, el duelo acabó con un resultado final de 91-107 para los visitantes.

El triunfo de New Orleans Pelicans se debió en parte gracias a los 24 puntos, 12 asistencias y ocho rebotes de Brandon Ingram y los 12 puntos, tres asistencias y 14 rebotes de Willy Hernangomez. Los 21 puntos, siete asistencias y 10 rebotes de Luka Doncic y los 13 puntos, una asistencia y nueve rebotes de Maxi Kleber no fueron suficientes para que Dallas Mavericks pudiese ganar el partido.

Tras hacerse con la victoria, en el siguiente encuentro New Orleans Pelicans jugará contra Houston Rockets en el Toyota Center, mientras que Dallas Mavericks buscará la victoria contra Memphis Grizzlies en el Centro American Airlines.