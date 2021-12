México reporta 188 nuevas muertes y 3.088 nuevos casos por coronavirus

Personas con cubrebocas caminan por las calles del Centro Histórico hoy, en la Ciudad de México (México). EFE/Madla Hartz

Ciudad de México, 3 dic (EFE).- México reportó 188 nuevas muertes por la covid-19 en las últimas 24 horas, para llegar a 294.903 decesos, y 3.088 nuevos contagios, para un total de 3.897.452, según informó este viernes la Secretaría de Salud.

Con estas cifras México se mantiene como el cuarto país con más muertes por la covid-19, detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, y el decimoquinto en número de contagios confirmados, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

El país suma más de 17 semanas consecutivas de descenso en los contagios tras una tercera ola que alcanzó su pico en julio y agosto.

Las autoridades sanitarias reconocen que, con base en las actas de defunción, la pandemia rondaría los 440.000 fallecidos en el país y estiman que México acumula en realidad 4.120.325 contagios.

De la cifra de casos, hay 21.757 activos, que han presentado síntomas durante los últimos 14 días y suponen el 0,5 % del total.

La ocupación media de camas generales en los hospitales mexicanos se sitúa en un 16 % y el uso de camas de terapia intensiva en 13 %.

Respecto a las defunciones, Ciudad de México, el principal foco de la pandemia, acumula cerca del 18 % de todos los decesos a nivel nacional.

Desde el lunes y hasta el 14 de diciembre, 27 de los 32 estados del país entraron en semáforo de riesgo epidemiológico en color verde (riesgo bajo de contagios) y cinco en color amarillo (riesgo medio), ninguno en naranja (riesgo alto) ni en rojo (máximo riesgo).

Este viernes México detectó el primer caso en el país de la variante ómicron del coronavirus en una persona proveniente de Sudáfrica que ingresó en un hospital con síntomas de covid-19.

Aun así, el estratega del Gobierno mexicano contra la pandemia, Hugo López-Gatell, aseguró esta mañana que la llegada de ómicron al país no supone "un motivo de preocupación" mayor porque no es una variante "más agresiva" que las demás e hizo un llamado a la población a vacunarse.

"La propagación de una variante que no es más agresiva no tiene que ser un motivo de preocupación", aseguró el epidemiólogo durante una rueda de prensa tras detectarse el primer caso en México.

PLAN DE VACUNACIÓN

Las autoridades también indicaron que dentro del programa de vacunación, que contempla a todos los mayores de 18 años, se han aplicado más de 133,7 millones de dosis, al sumar 436.098 durante la última jornada.

Hasta ahora, 77,74 millones de personas mayores de 18 años tienen al menos una dosis. Es decir, el 85 % del total de la población mayor de edad.

De ese total, el 84 % (65,25 millones) ha recibido el esquema completo.

Desde finales de diciembre de 2020 han llegado a México 181,14 millones de dosis vacunas de diversas farmacéuticas, como Pfizer, Johnson & Johnson y Moderna, la británica AstraZeneca, la rusa Sputnik V y las chinas CanSino y Sinovac.

El lunes inició en varios estados la vacunación a menores de edad de entre 15 y 17 años sin comorbilidades, anteriormente se inoculó con la vacuna a niños y jóvenes de entre 12 y 17 años con comorbilidades.

El jueves el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la aplicación de dosis de refuerzo contra el coronavirus para adultos mayores arrancará este mismo mes de diciembre y aseguró que el país cuenta con vacunas "suficientes".