México comenzará el martes a aplicar dosis de refuerzo para adultos mayores

Ciudad de México, 4 dic (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este sábado que el próximo martes 7 de diciembre comenzará la aplicación de dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19 entre los adultos mayores del país.

"Es muy probable que comencemos con la vacuna de refuerzo para adultos mayores a partir del martes próximo, todo esto por el invierno, porque siempre con pandemia o sin pandemia en el invierno la gente mayor padece más. Entonces vamos a iniciar la vacuna de refuerzo el martes próximo para adultos mayores de 65 años", dijo en rueda de prensa en la ciudad de Toluca.

El mandatario aseguró que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el zar del Gobierno contra la covid-19, Hugo López-Gatell, están elaborando el plan para las dosis de refuerzo.

López Obrador dijo que por ahora no se utilizarán dosis de la vacuna Pfizer para aplicar los refuerzos ya que el Gobierno las está guardando para los jóvenes.

El Gobierno de México dio por concluida en octubre su meta de vacunar a todos los adultos que lo quisieran y recientemente arrancó la campaña de vacunación de adolescentes, pero hasta ahora no se había planteado la aplicación de dosis de refuerzo.

En lo que va de pandemia, el país acumula 3,9 millones de contagios confirmados y 295.000 decesos, la cuarta cifra más alta después de Estados Unidos, Brasil y la India.

México detectó el viernes el primer caso de la variable ómicron en el país.

Se trata de un empresario de 51 años, vacunado con Pfizer y originario de Sudáfrica, donde probablemente se infectó de la variable ómicron del coronavirus.

Este hombre llegó a México el pasado 21 de noviembre y seis días después comenzó a tener síntomas leves de covid-19 como tos, malestar general y febrícula.

El pasado lunes ingresó en un hospital privado de Ciudad de México, donde se encuentra estable y en aislamiento voluntario para no propagar la nueva variante.