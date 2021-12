Los Warriors acaban con la racha de 18 triunfos seguidos de los Suns

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO SHUTTERSTOCK OUT

Los Ángeles (EE.UU.), 4 dic (EFE).- Los Golden State Warriors acabaron con la impresionante racha de 18 triunfos seguidos de los Phoenix Suns (118-96), que este viernes perdieron su primer encuentro desde el pasado 27 de octubre tras un noviembre inmaculado en el que contaron todos sus partidos como victorias.

Los Warriors se vengaron de la derrota que sufrieron ante los Suns el martes y se impusieron con claridad en este duelo entre los dos equipos con mejor balance de la liga y que se encuentran al frente de la Conferencia Oeste.

Stephen Curry se recuperó de su mala actuación del martes y logró esta noche 23 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias en unos Warriors en los que también brilló Juan Toscano-Anderson.

El mexicano consiguió 17 puntos (7 de 8 en tiros), 5 rebotes, 5 asistencias, un tapón y un robo en 26 minutos, y regaló además un espectacular mate sobre JaVale McGee.

En los Suns, que con esta racha habían batido el récord de triunfos consecutivos de la franquicia, Deandre Ayton fue el máximo anotador con 23 puntos y Devin Booker no jugó por lesión.

El otro gran encuentro de la jornada se disputó en Los Ángeles entre los vecinos y rivales Lakers y Clippers.

La victoria fue para los Clippers, que amargaron el intento de remontada a la heroica de los Lakers con un Luke Kennard (19 puntos) providencial que conectó dos triples en los últimos dos minutos.

Los de púrpura y oro, que no fueron por delante en el marcador en ningún momento, tuvieron varias ocasiones para culminar la remontada en el último parcial, pero no lo consiguieron en una noche más de frustración para unos Lakers que siguen sin encontrar su rumbo.

El español Serge Ibaka partió de titular en los Clippers y consiguió 9 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias en 29 minutos.

LeBron James regresó a la competición tras su falso positivo por coronavirus y sumó 23 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias en los Lakers.

En el Este, los Cleveland Cavaliers de Ricky Rubio continuaron con su buena racha y sumaron su cuarta victoria seguida tras fulminar a los Washington Wizards (101-116), que ocupaban la tercera plaza en la Conferencia Este.

Los Cavaliers llegaron a ganar por 36 puntos en el tercer cuarto antes de dejarse llevar en el último parcial, y Rubio aportó 7 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias en 29 minutos.

Por su parte, los Brooklyn Nets afianzaron su liderazgo en el Este con una victoria sobre los Minnesota Timberwolves (115-110), que no contaron por lesión con el jugador de origen dominicano Karl-Anthony Towns.

El argentino Leandro Bolmaro disputó 25 minutos en los que consiguió 4 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias para los Wolves.

En el Oeste, los New Orleans Pelicans venían de perder el miércoles ante los Dallas Mavericks y este viernes se vengaron al ganar a domicilio al equipo de Luka Doncic (91-107).

El esloveno rozó el triple-doble (21 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias) pero perdió 7 balones y solo metió 7 de 20 tiros (0 de 6 en triples).

Por su parte, el español Willy Hernangómez firmó un notable partido con un doble-doble de 12 puntos, 14 rebotes, 3 asistencias y un tapón en 23 minutos para los Pelicans.

En el resto de encuentros de la jornada, los Philadelphia 76ers ganaron por un ajustado (96-98) a los Atlanta Hawks, los Houston Rockets sumaron su quinta victoria consecutiva para salir del pozo al derrotar a los Orlando Magic (118-116), los Miami Heat se impusieron a los Indiana Pacers (104-113) y los Boston Celtics cayeron ante los Utah Jazz (137-130).

El dominicano Al Horford destacó en los Celtics con 21 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias en 34 minutos, y su compatriota Chris Duarte aportó 15 puntos, 4 rebotes, una asistencia y 2 robos en 37 minutos para los Pacers.

CONFERENCIA ESTE:

1.- Brooklyn Nets (16-6).

2.- Chicago Bulls (15-8).

3.- Miami Heat (14-9).

4.- Washington Wizards (14-9)

5.- Milwaukee Bucks (14-9).

6.- Cleveland Cavaliers (13-10).

7.- Charlotte Hornets (13-11).

8.- Philadelphia 76ers (12-11).

9.- Boston Celtics (12-11).

10.- Atlanta Hawks (12-11).

11.- New York Knicks (11-11).

12.- Toronto Raptors (10-13).

13.- Indiana Pacers (9-16).

14.- Orlando Magic (5-19).

15.- Detroit Pistons (4-18).

CONFERENCIA OESTE:

1.- Golden State Warriors (19-3)

2.- Phoenix Suns (19-4).

3.- Utah Jazz (15-7).

4.- Memphis Grizzlies (12-10).

5.- Dallas Mavericks (11-10).

6.- Los Angeles Clippers (12-11).

7.- Los Angeles Lakers (12-12).

8.- Portland Trail Blazers (11-12).

9.- Minnesota Timberwolves (11-12).

10.- Denver Nuggets (10-11).

11.- Sacramento Kings (9-14).

12.- San Antonio Spurs (7-13).

13.- New Orleans Pelicans (7-18).

14.- Houston Rockets (6-16).

15.- Oklahoma City Thunder (6-16).