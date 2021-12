Los desfiles de navidad estarán vedados para evitar contagios por covid en Panamá

Según con datos del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Ministerio de Salud (Minsa), en Panamá, de 4,28 millones de habitantes, se han aplicado 6.049.892 de dosis de vacuna contra la covid-19 desde que inició el proceso de vacunación en enero pasado. Foto de archivo. EFE/ Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 3 dic (EFE).- Las autoridades sanitarias panameñas reiteraron este viernes a la población no bajar la guardia y mantener las medidas de bioseguridad durante las festividades de diciembre, y anunciaron que los desfiles de navidad estarán vedados para evitar contagios por la covid-19.

El Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, advirtió a la ciudadanía que no puede ocurrir lo de diciembre del año pasado "en que luego de las celebraciones hubo un considerable aumento de contagios y de fallecidos, lo que obligó a aplicar una cuarentena".

Sucre remarcó en ese sentido que los desfiles de navidad "están prohibidos para celebrar en calles y avenidas, ya que en este tipo de actividades no hay manera de controlar el ingreso de vacunados y no vacunados ni el cumplimiento de las medidas de bioseguridad".

Sin embargo, indicó que "sí se pueden efectuar otros tipos de actividades navideñas para la familia y los niños en espacios controlados".

Recordó que en los aforos con capacidad al 100 % todos los que ingresen deben tener esquema completo de inmunización contra la Covid-19, incluyendo a los empleados del local, y la obligación verificar en la entrada la presentación del QR o de la tarjeta de vacunación.

Según con datos del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Ministerio de Salud (Minsa), en Panamá, de 4,28 millones de habitantes, se han aplicado 6.049.892 de dosis de vacuna contra la covid-19 desde que inició el proceso de vacunación en enero pasado.

De ese total, con primeras dosis se ha vacunado al 89,7 % de la población y con segundas dosis el 79,9 %, mientras que 6.677 son terceras dosis y 190.935 de refuerzo.

Panamá agregó este jueves 268 nuevos casos de la covid-19, con ninguna muerte por la enfermedad, pero el informe diario del Minsa actualiza una de fecha anterior no precisada, para llegar a un total de 478.543 contagios confirmados y 7.371 decesos en más de 20 meses de pandemia.

Hay 20 pacientes hospitalizados por el coronavirus en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y 91 en planta, mientras que 2.565 están aislados en sus casas y 80 en hoteles.

En esta jornada se aplicaron 6.680 pruebas para detectar casos de covid, que arrojaron una positividad de 4 %. Panamá lleva 4.255.825 test aplicados.