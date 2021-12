La oposición anuncia nueva candidata para los comicios en el estado de Chávez

El opositor Freddy Superlano habla durante una entrevista con EFE en Caracas (Venezuela). EFE/Rayner Peña R.

Caracas, 4 dic (EFE).- La oposición venezolana anunció este sábado que Aurora Silva, esposa del hasta ahora candidato en los comicios regionales en Barinas -cuna de Hugo Chávez-, Freddy Superlano, será postulada para competir en esa región en la repetición de las elecciones ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

"Con el respaldo de todas las fuerzas unitarias: Freddy Superlano anuncia que Aurora Superlano (esposa) será quien asuma la candidatura para derrotar otra vez al PSUV en Barinas el 9 de enero. Ante cada atropello, firmeza e inteligencia. Todo el apoyo", publicó el dirigente opositor Freddy Guevara en su cuenta de Twitter.

El lunes, el TSJ ordenó la repetición de los comicios en Barinas luego de recibir una acción de amparo constitucional interpuesta por Adolfo Superlano, considerado disidente de la oposición, alegando una violación de derechos constitucionales, entre otras cosas, porque Freddy Superlano se presentó pese a estar inhabilitado.

En un comunicado, publicado por el Supremo, el mismo que ordenó repetir las elecciones, también se indicó que "las proyecciones consignadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) dan un porcentaje de votos a favor del candidato Freddy Superlano, del 37,60 % con respecto al 37,21 % de votos obtenidos por el candidato (oficialista) Argenis Chávez".

Ante esta situación y no lograr llegar a un consenso, la Sala Electoral del Tribunal Supremo declaró, "de mero derecho, la resolución de la acción de amparo constitucional interpuesta con solicitud de medida cautelar" y resolvió inhabilitar para el ejercicio de cualquier cargo público al opositor Freddy Superlano.

La inhabilitación se anunció después de que Freddy Superlano pudiera inscribirse en el sistema automatizado del CNE como candidato, sin que este anulara su postulación por defecto de forma o datos, como sí hizo con otros aspirantes.

El líder opositor Juan Guaidó, quien viajó a Barinas este sábado para acompañar a Superlano en una manifestación de calle, aseguró más temprano en su cuenta de Twitter que lo sucedido en esta entidad es un "ejemplo" para la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) y para el "mundo" de que en el país caribeño no hay "Estado de derecho que garantice el respeto de la voluntad de la gente".

"Barinas demostró que en Venezuela no hay condiciones ni respeto al voto, pero sí hay voluntad para luchar hasta lograrlo", indicó.