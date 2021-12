La inflación en Colombia se ubica en el 0,50 % en noviembre

Ciudadanos hacen compras navideñas en el popular sector comercial de San Victorino en Bogotá (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/Carlos Ortega

Bogotá, 4 dic (EFE).- El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Colombia varió un 0,50 % en noviembre pasado, un resultado explicado por el comportamiento de los sectores alimentos y bebidas no alcohólicas y restaurantes y hoteles, informó este sábado el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

"Es superior a la contracción del IPC mensual que vimos en noviembre de 2020 cuando era de -0,15 %. Eso lleva a que tengamos una inflación año corrido del 4,86 % y una inflación anual con corte a noviembre de 2021 del 5,26 %", expresó el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, en una conferencia de prensa.

El comportamiento de noviembre, señaló Oviedo, estuvo explicado por el crecimiento en las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, de 1,45 %, y de restaurantes y hoteles, de 0,93 %.

En esa línea, los productos que más subieron su precio fueron tomate (10,17 %), papas (9,88 %) y yuca para consumo en el hogar (4,03 %), mientras que las mayores caídas estuvieron en zanahoria (-5,10 %), frutas frescas (-1,74 %) y arroz (-1,13 %).

En cuanto a divisiones prendas de vestir y calzado, y recreación y cultura cayeron un 0,63 % y un 0,50 %, respectivamente.

INFLACIÓN EN LO QUE VA DEL AÑO

El director del DANE recalcó que la variación de precios entre enero y noviembre de este año fue del 4,86 %, un aumento del 3,63 % con respecto al mismo periodo del año pasado cuando fue del 1,23 %.

"El comportamiento año corrido del IPC total en noviembre de 2021 (4,86 %) se explicó principalmente por la variación año corrido de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles", agregó el DANE.

Entre tanto, en los últimos doce meses -entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020- la inflación fue del 5,26 %, un crecimiento frente al mismo periodo anterior cuando se ubicó en el 1,49 %.

"Este resultado del 5,26 % nos regresa a un otro muy cercano que vimos en enero de 2017 con una inflación anual del 5,47 % en un escenario distinto que era un escenario de corrección después de la inflación más alta desde enero de 2016 que fue en julio de ese año con un 8,97 %", explicó Oviedo.