JJ.OO.- El abogado Thomas Weikert, nuevo presidente del Comité Olímpico Alemán

WEIMAR (ALEMANIA), 4 (DPA/EP)



El abogado Thomas Weikert fue elegido este sábado como nuevo presidente del Comité Olímpico Alemán, la llamada Confederación Deportiva Olímpica Alemana (DOSB), entidad que atraviesa una etapa de crisis.



El expresidente de la Federación Mundial de Tenis de Mesa se impuso en la votación por 361 a 56 votos a la presidenta de la esgrima alemana, Claudia Bokel, en la asamblea general de la DOSB celebrada este sábado en la ciudad germana de Weimar.



Weikert, de 60 años, sucede a Alfons Hörmann al frente de la confederación deportiva que reúne a unos 27 millones de socios y 90.000 clubes. "Estoy un poco impresionado. Ahora es momento de juntarnos para poder avanzar. Gracias también a Claudia, no quiero prescindir de su experiencia", dijo Weikert tras su elección.



"A menudo se considera erróneamente que el traje oscuro aleja a los funcionarios deportivos de las bases. Quiero cambiar eso", dijo Weikert durante su discurso de presentación. "Dénme la oportunidad de demostrar que a menudo llevamos traje, pero siempre pensamos con la camiseta puesta", afirmó.



El abogado del estado federado de Hesse ya había estado vinculado al organismo con rumores desde 2018 como posible jefe de la DOSB, cuando varias asociaciones de primera línea se revolvieron contra Hörmann, quejándose de su tono y sus maneras.



Hörmann, un personaje controvertido, renunció a su candidatura tras ocho años en el cargo tras el escándalo que generó la aparición de una carta anónima de un empleado. En la carta, se le acusa a él y a la dirección de la DOSB de haber creado una "cultura del miedo" en la Casa del Deporte de Fráncfort.



La crisis se vio alimentada por las cartas amenazantes que los abogados enviaron en su nombre y en el de la presidenta del consejo, Veronika Rücker, a la ex miembro del consejo Karin Fehres. Se sospechó que era la autora de la carta anónima y se la amenazó con cargos penales y acciones civiles. Fehres negó firmemente las acusaciones.



Hörmann no asistió a la reunión en Weimar por consejo médico, tras padecer coronavirus, pero en una entrevista que publicó este sábado el periódico "Allgäuer Zeitung" mantuvo su teoría de que fue víctima. Según afirmó, existen amplias pruebas que demuestran "que fue un derrocamiento deliberado de la dirección de la DOSB".