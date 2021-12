Irán no trajo "propuestas constructivas" a las conversaciones nucleares, dice la Casa Blanca

Añade declaraciones de Teherán ///Viena, 3 Dic 2021 (AFP) - Pocos días después de la reanudación de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní en Viena, los diplomáticos europeos expresaron su "decepción y preocupación" por las exigencias iraníes y por el abandono de los compromisos de la República islámica. "Teherán está retrocediendo en casi todos los compromisos que fueron difíciles de encontrar" durante la primera ronda de negociaciones entre abril y junio, lamentaron diplomáticos del Reino Unido, Francia y Alemania, el llamado grupo E3. Los tres denunciaron que Irán dio "marcha atrás" y que "las propuestas no pueden ofrecer una base para las negociaciones, no es posible avanzar".Frente al palacio de Coburgo, donde se desarrollan las negociaciones, el embajador chino fue sin embargo menos pesimista. "Todas las partes han acordado hacer una breve pausa para recibir instrucciones. Esto es natural y necesario, y esperamos que dé un nuevo impulso a las negociaciones", dijo Wang Qun a los periodistas.Las delegaciones vuelven este fin de semana a sus respectivas capitales y las conversaciones se reanudarán "la semana que viene para ver si estas diferencias se pueden superar o no", agregaron los diplomáticos.Pero "no está claro cómo se puede colmar esa brecha dentro de un marco de tiempo realista sobre la base del proyecto iraní", dijeron las fuentes.A pesar de esos severos comentarios, los diplomáticos europeos dicen que están "plenamente comprometidos en la búsqueda de una solución diplomática". "El tiempo se acaba", insistieron.El desafío es grande: salvar el acuerdo internacional de 2015 que pretende evitar que la República Islámica de Irán adquiera una bomba atómica. El acuerdo, firmado en 2015 entre Irán y seis grandes potencias (Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania), se rompió en 2018 tras la retirada unilateral de Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump, que volvió a imponer sanciones.Irán respondió liberándose de la mayoría de los compromisos incluidos en el acuerdo.Las negociaciones de Viena tienen como objetivo que Estados Unidos vuelva a negociar. Actualmente, participa de manera indirecta a las negociaciones. - Advertencia de Washington -El día anterior, Estados Unidos lanzó una firme advertencia a Teherán. "Lo que Irán no puede hacer es mantener el statu quo del desarrollo de su programa nuclear mientras no se involucra" en la mesa de negociaciones, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken. El mismo día, el primer ministro israelí pidió a Estados Unidos finalizar de inmediato las conversaciones con Irán. En junio, los negociadores habían culminado una primera fase de conversaciones con un tono positivo, diciendo que se estaba "cerca" de un acuerdo, pero la perspectiva cambió con la llegada al poder del presidente ultraconservador iraní, Ebrahim Raisi.El acuerdo de 2015, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), contemplaba levantar algunas sanciones económicas contra Irán a cambio de límites estrictos a su programa nuclear.El jueves, Ali Bagheri, el jefe negociador de Teherán, informó que su país había hecho dos propuestas para tratar de salvar el acuerdo.La primera "resume la opinión de la República Islámica sobre el levantamiento de las sanciones y la segunda se refiere a las actividades nucleares de Irán", dijo."A partir de ahora, la otra parte debe examinar estos documentos y prepararse para negociar con Irán sobre la base de los textos presentados", insistió.- "Voluntad seria" -Antes de volver a Teherán, Bagheri mencionó las "objeciones" formuladas por los europeos. "Les dije que era normal porque no íbamos a presentar documentos y recomendaciones que corresponden a sus puntos de vista", explicó a la agencia pública Irna.También subrayó "la voluntad seria" de su país de "alcanzar un acuerdo".Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, alabó las negociaciones durante una conversación telefónica con su homólogo europeo Josep Borrell, pero dijo que eran "globalmente lentas"."Creemos que es posible un buen acuerdo, pero para ello es necesario que algunas partes cambien su enfoque y abandonen sus amenazas", dijo.sk-anb/bg/bat/sag/me ------------------------------------------------------------- Irán no trajo "propuestas constructivas" a las conversaciones nucleares, dice la Casa BlancaWashington, 3 Dic 2021 (AFP) - La Casa Blanca arremetió contra Irán el viernes, al decir que Teherán no trajo "propuestas constructivas" a las nuevas negociaciones sobre la reactivación del acuerdo nuclear de 2015 en Viena."La nueva administración iraní no vino a Viena con propuestas constructivas", dijo la secretaria de prensa Jen Psaki en una conferencia de prensa.La séptima ronda de conversaciones internacionales sobre el acuerdo de 2015 destinado a frenar el programa nuclear iraní finalizó el viernes tras cinco días, en tanto las delegaciones participantes regresan a sus países para nuevamente retomar las negociaciones en Austria la próxima semana. En junio pasado, las partes se habían separado con la esperanza de un rápido acuerdo, pero la llegada al poder del presidente ultraconservador Ebrahim Raissi cambió la situación.Psaki destacó que en las primeras seis rondas se habían hecho "progresos", pero que "el enfoque de Irán esta semana, desafortunadamente, fue de no tratar de resolver los problemas restantes".La secretaria de prensa subrayó que Irán "comenzó esta nueva ronda de negociaciones con una nueva ronda de provocaciones nucleares", reportadas por el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA).La semana previa, de cara al diálogo, el organismo de Naciones Unidas señaló que no hubo "ningún progreso" en las conversaciones con Teherán en disputas sobre el monitoreo de su programa nuclear. Según Psaki, Irán "falló de nuevo en reestablecer la cooperación y transparencia que han degradado en los últimos meses". Además, la funcionaria responsabilizó a la administración de Donald Trump, quien precedió al actual mandatario estadounidense Joe Biden, por haber extraído unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo.Dijo que esa retirada "condujo a una expansión dramática y sin precedentes del programa nuclear de Irán". "Esto no puede continuar y el presidente sigue creyendo que existe una alternativa mejor", agregó. El acuerdo de 2015, llmado Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA por sus siglas en inglés), ofrecía a Teherán el levantamiento de parte de las sanciones que asfixiaban su economía a cambio de una drástica reducción de su programa nuclear, puesto bajo estricto control de la ONU.El pacto fue alcanzado en Viena el 14 de julio de 2015 entre Irán y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China) más Alemania.Pero el acuerdo está moribundo desde la retirada de Washington en 2018, bajo la presidencia de Trump, que restableció sanciones económicas contra Teherán. En represalia, Irán rompió progresivamente sus compromisos.Según Irán, su programa nuclear es pacífico. Biden ha afirmado que quiere volver al acuerdo y que Estados Unidos ha participado indirectamente en las conversaciones de esta semana. aue/sw/ec/atm/lm