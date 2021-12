Fútbol/Primera.- (Previa) El Rayo quiere aferrarse a Europa frente a un Espanyol al alza

18-10-2020 Rayo Vallecano - Espanyol DEPORTES LALIGA



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Rayo Vallecano buscará seguir en los puestos europeos en su partido frente al Espanyol (14.00 horas), que abrirá el menú dominical de la Liga Santander, en un duelo muy atractivo entre dos equipos recién ascendidos, mientras que el Valencia y el Celta, en Balaídos, tratarán de abandonar la zona media de la tabla en la jornada 16.



En el estadio de Vallecas, el equipo de Andoni Iraola intentará alargar la buena racha que le ha llevado a soñar con una temprana permanencia y poder permitirse el 'lujo' de algo más. Sólo una derrota en los últimos ocho encuentros -frente al Real Madrid- avala al conjunto franjirrojo para un envite que afronta como local, una condición desequilibrante este curso.



El Rayo ha ganado todos sus partidos en casa, a excepción del empate con el Celta, incluido el FC Barcelona, que también pasó por caja en Vallecas. Los madrileños recibirán a su exjugador Raúl de Tomás, en lo que será un partido muy especial para el flamante internacional español. Los pericos llegan a la capital sin Keidi Bare, Óscar Gil, ni David López.



Además, ambos conjuntos intentarán que el partido liguero de este domingo sirva para olvidar sus difíciles compromisos en Copa durante la semana. Los catalanes vencieron por la mínima (2-3) al Solares-Medio Cudeyo, mientras que los de la barriada madrileña necesitaron los penaltis para superar al Guijuelo fuera de casa.



Por su parte, el Valencia visita al Celta a las 21 horas con el objetivo de reencontrarse con el triunfo tras tres empates consecutivos en el campeonato doméstico. Su técnico, José Bordalás, aseguró que necesitan "cambiar la dinámica" y poder dar un salto en la clasificación. Los 'ches' son undécimos con 19 puntos, a cinco de la zona europea.



El Celta, por su lado, gano fácil en la Copa del Rey (0-5), con la misma comodidad que los valencianos, pero atraviesa un mejor momento con cuatro jornadas sin perder, una de ellas ante el Barça, y se sitúa a tres puntos del cuadro 'che'. Una gran oportunidad para dar caza a su oponente y distanciarse definitivamente de los puestos de descenso.



Los gallegos afrontan el choque sin el brasileño Thiago Galhardo, lesionado en el torneo del 'KO', mientras que el Valencia jugará en Vigo sin los sancionados Foulquier y Diakhaby, ni con el lesionado Gabriel Paulista.



Además, Elche y Cádiz se medirán en el Martínez Valero (16.15 horas) en un partido fundamental para ambos en la lucha por evitar el descenso. Los ilicitanos, con Francisco debutando en Liga tras su cómodo triunfo en Copa ante el Leioa, no pueden fallar ante un rival directo que llega sumido en una mala racha.



Los pupilos de Álvaro Cervera golearon al Villa Fortuna el pasado jueves (0-7) en lo que fue un oasis tras encajar 8 goles en los dos últimos encuentros de Liga. Atlético y Getafe fueron sus verdugos, dos derrotas que les metieron en puestos de descenso a la Liga SmartBank. Este domingo tratarán de dar caza al Elche y salir del pozo a costa de su rival.



Pastore, Bigas y Josema serán baja en el conjunto local, mientras que los andaluces seguirán sin poder contar con José Mari, ni Garrido pero ya tienen de vuelta a Martín Calderón, que disfrutó de unos minutos en Copa e incluso pudo lograr un gol.



Por su parte, en el Ciutat de València, el Levante sigue buscando su primera victoria de la temporada en Liga que le permita soñar con abandonar el 'farolillo rojo' de Primera División tras un duro primer tercio del campeonato para los jugadores de Javier Pereira, sustituto de Paco López el pasado mes de octubre.



El cuadro granota, que se desquitó en Copa ante el Huracán (0-8), no puede permitirse más errores en su enfrentamiento con el Club Atlético Osasuna, que atraviesa un momento relajado en la décima posición. Los de Arrasate no podrán contar con Kike García, baja de última hora por lesión.



--PROGRAMA DEL DOMINGO DE LA JORNADA 16 DE LALIGA SANTANDER.



-Domingo 5 diciembre.



Rayo Vallecano - Espanyol 14.00.



Elche - Cádiz 16.15.



Levante - Osasuna 18.30.



Celta - Valencia 21.00.