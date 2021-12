Fútbol/Primera.- Crónica del FC Barcelona - Real Betis, 0-1

El Barça de Xavi sufre su primer revés



Los culés perdonan al Betis en botas de Dembélé y caen con un gol de Juanmi en el '79



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona encajó este sábado su primera derrota desde que llegó Xavi Hernández al banquillo tras perder con el Real Betis (0-1) debido a un gol de Juanmi a diez minutos del final, un partido que evidencia las carencias del conjunto blaugrana, que sigue alejándose del título de Liga y de los puestos de 'Champions' tras la jornada 16 en la Liga Santander.



El equipo blaugrana estuvo lejos del ideario de Xavi, sobre todo en la primera mitad, donde sufrió la valentía de su rival e hizo gala de la espesura reciente. El Barça tuvo más el balón pero no hincó el diente a su rival hasta el segundo acto gracias a la presencia de Ousmane Dembélé, espoleado por el técnico de Tarrasa en la sala de prensa.



El atacante francés cambió la cara al partido y su verticalidad provocaron las mejores ocasiones del equipo culé. Primero con un tiro cruzado y después con un lanzamiento ajustado que se marchó rozando el palo. El Betis, con un magnífico Aitor Ruibal, hizo daño por los costados con Álex Moreno y fue digno visitante del Camp Nou.



Lo fue por el talento de su centro del campo, el sacrificio de Guardado y la calidad de Sergio Canales, definitivo en el acto final. Antes del gol de los andaluces, que nunca dieron por bueno el empate, el Barça creció con el paso de los minutos, a base de posesiones largas y con el ingenio de Riqui Puig, que sustituyó al lesionado Gavi, conmocionado tras sufrir un balonazo.



Los de Manuel Pellegrini jugaron a pecho descubierto, sin el miedo que se le presupone a un rival del Barça. Sin embargo, este Barça da licencia para soñar aunque sea en campo ajeno. Esto mismo le ocurrió a un Betis que supo pasar apuros y encontrar su momento en un contragolpe exquisito que dejó helado a la Ciudad Condal.



Un balón largo que acabó en pies de Sergio Canales fue decisivo para el 0-1 después de frenar en seco a dos rivales, generar los huecos, encontrar a Tello y éste a Juanmi, que sólo tuvo que resolver con el interior de su bota para batir a Ter Stegen. Un gol de muchos quilates que acabó siendo el único del partido y permitió al Betis volver a ganar en el Camp Nou tres años después.



Xavi movió el banquillo en los minutos finales, dio entrada a Luuk de Jong, adelantó el centro del campo, pero no hubo manera de hacer un gol a Rui Silva. El Betis mantuvo el orden, sufrió en el último suspiro por un posible penalti de Guardado a Araújo, pero respiró con la tranquilidad que le da verse en la tercera posición de la tabla.



El Barça, por su parte, sigue hundiéndose fuera de los puestos europeos y da vía libre a Real Madrid y Atlético para seguir abriendo ventaja. Además, Sevilla y Betis siguen por medio en una pelea que queda muy lejos para los culés. A la espera de que finalice la jornada, son séptimos y se la juegan este miércoles en la 'Champions' frente al Bayern Múnich.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: FC BARCELONA, 0 - REAL BETIS, 1 (0-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Lenglet (L.De Jong, min.82), Araujo, Jordi Alba; Busquets, Nico (F.De Jong, min.59), Gavi (Riqui Puig, min.36); Coutinho (Dembélé, min.59), Abde (Piqué, min.82) y Memphis.



REAL BETIS: Rui Silva; Bellerín, Bartra, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Guido Rodríguez, Guardado; Canales, Ruibal (Tello, min.63), Juanmi (Borja Iglesias, min.81); y Willian José (William Carvalho, min.71).



--GOL:



0-1, min.79, Juanmi.



--ÁRBITRO: González Fuertes (C. Asturiano). Amonestó con tarjeta amarilla a Canales (min.12) y Guido Rodríguez (min.73) en el Betis; y a Nico (min.42) en el Barcelona.



--ESTADIO: Camp Nou. 66.520 espectadores.