Fútbol/Primera.- Crónica del Atlético de Madrid - Mallorca, 1-2

Batacazo del Atlético antes de jugarse la Champions



El Mallorca remonta en los últimos 10 minutos (1-2) en el Metropolitano



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid tropezó (1-2) este sábado ante el Mallorca en la jornada 16 de LaLiga Santander celebrada en el Wanda Metropolitano, donde la afición rojiblanca se despidió con amargura hasta el 2022 por una dura remontada en los últimos 10 minutos.



En el último partido en casa del año, los de Diego Pablo Simeone estuvieron en el alambre ya en el primer tiempo, donde terminó mejor el cuadro balear. Con la entrada de Joao Félix y Lemar, el Atleti reaccionó hasta encontrar el 1-0 de Cunha, pero Russo y Take Kubo, en el descuento, castigaron los descuidos atrás del vigente campeón.



Los rojiblancos, que con esta derrota ponen en juego incluso su estancia en el 'Top 4' y siguen cediendo con respecto al líder Real Madrid, encajaron la segunda derrota de la temporada de manera dura y, además, en la antesala al duelo decisivo ante el Oporto. El martes, los del 'Cholo' se jugarán seguir vivos en la Liga de Campeones, sin depender de sí mismos.



Los planes de este sábado pasaban un poco por la cita con los lusos, y un once con ciertas reservas. Con todo, el Atleti saltó bien, lamentando de inicio la lesión de Savic, y tuvo 20 minutos de dominio, con solo una buena ocasión de Lodi como destacable. Sin embargo, el Mallorca supo asentarse en el césped madrileño y pasó a dominar claramente a su prestigioso rival.



Así, las llegadas pasaron a ser visitantes, con un balón al palo de Abdón y dos opciones buenas para Lee. Por ese mal final de primer acto, la grada del Wanda mostró su descontento y, seguramente, también Simeone en el vestuario. El Atleti reaccionó, sobre todo con Lemar y un Félix también con ganas, y Correa hizo una vez más su magia para dar el gol a Cunha a 20 minutos del final.



Lo más difícil parecía hecho pero, a balón parado, el Mallorca encontró la cabeza de Russo para hacer el 1-1. Quedaban 10 minutos a los rojiblancos no les valía el empate, ya con Luis Suárez en el campo. Los del 'Cholo' lo buscaron pero descuidaron una vez más la retaguardia y a la contra Kubo, jugador cedido por el Real Madrid, dio la estocada que cambia el panorama en lo alto de la tabla y permite al Mallorca ganar ocho jornadas después. FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 1- MALLORCA, 2. (0-0,



--ALINEACIONES.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Savic (Hermoso, min.11), Felipe, Lodi; Correa (Luis Suárez, min.71), Kondogbia, Koke, De Paul (Joao Félix, min.60); Griezmann (Lemar, min.60) y Cunha (Vrsaljko, min.71).



MALLORCA: Reina; Maffeo, Valjent, Russo, Jaume Costa; Babá (Fer Niño, min.80), Ruiz de Galarreta (Battaglia, min.74); Sánchez (Kubo, min.74), Kang-in Lee (Sedlar, min.85), Dani Rodríguez; y Abdón (Ángel, min.74).



--GOLES:



1 - 0, min.68, Cunha.



1 - 1, min.80, Russo.



1 - 2, min.91, Kubo.



--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano). Amonestó a Felipe (min.80) y Lodi (min.84) por parte del Atlético. Y a Ruiz de Galarreta (min.14), Maffeo (min.43), Babá (min.66), Russo (min.84) y Reina (min.89) en el Mallorca.



--ESTADIO: Wanda Metropolitano.