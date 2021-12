Fútbol.- Simeone: "Estos partidos te deprimen o te rebelan"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, pidió "más concentración" a los suyos para evitar los errores que costaron la derrota (1-2) ante el Mallorca este sábado, una dura remontada que encajaron los últimos 10 minutos, de las que "deprimen o rebelan", confiado en que será lo segundo.



"A veces es difícil encontrar explicaciones a situaciones que se repiten. Las tenemos que solucionar y somos responsables. Es momento de mirar las cosas buenas que hacemos, corregir las cosas que no están saliendo bien. En dos tiros a portería nos hicieron dos goles, eso en otro momento no sucedía y ahora está sucediendo", dijo.



El técnico rojiblanco pidió más a los suyos en la sala de prensa del Metropolitano. "Yo reclamo más concentración. En el arranque lo habían hecho bien, fue difícil ponernos en ventaja y después no pudimos controlar el final del partido", afirmó.



"Hay que ganar y seguir trabajando, veníamos de una semana muy linda de trabajo. Nos encontramos con este resultado que nos lastima pero que es la realidad, tendremos que llevar adelante el partido que viene que es fundamental de cara a la Champions. Estos partidos o te deprimen o te rebelan, confío en la plantilla", terminó.