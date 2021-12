Fútbol.- Jordi Alba: "Era un rival directo y no hemos podido"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El lateral izquierdo del FC Barcelona Jordi Alba reconoció que no les dio este sábado para superar a "un rival directo" como es en estos momentos el Real Betis, una derrota (0-1) en el Camp Nou que les deja claro la necesidad de "mejorar" y les aleja del 'Top 4' de LaLiga Santander.



"La primera parte hemos jugado un gran partido es un rival que juega muy bien, presiona arriba, la segunda hemos tenido llegadas también y cuando mejor estábamos nos han metido el gol. Tenemos que mejorar mucho, era un rival directo hoy y no hemos podido", dijo en declaraciones a Movistar Plus.



Alba no tardó en señalar al duelo del miércoles ante el Bayern, donde se juegan el futuro en la Liga de Campeones. "Ahora tenemos un partido en Champions muy importante y ojalá lo podamos sacar adelante. Hay que mejorar siempre, tenemos que tener más paciencia con el balón sobre todo en su campo", apuntó.



"Se están viendo cosas buenas pero está claro que tenemos que mejorar. El Barcelona siempre está obligado a ganar, más en su campo, no lo estamos haciendo. Estoy convencido de que le vamos a dar la vuelta, estamos trabajando bien, cogiendo conceptos nuevos, es un paso atrás pero solo queda trabajar e intentar mejorar en cada entrenamientos", terminó.