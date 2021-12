Fútbol.- Alguacil: "Vinicius está desequilibrando todos los partidos"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, reconoció al Real Madrid como "justo vencedor" este sábado en Anoeta (0-2), donde volvió a ser decisivo Vinicius y el cuadro blanco dejó una gran actuación para maniatar las virtudes de los suyos.



"Es el partido en el que el Real Madrid le he visto más juntito, replegando rápido. Luego con Casemiro, Kroos y Modric, que algo de fútbol saben, hay que hilar muy fino", dijo en rueda de prensa después de la jornada 16 de LaLiga Santander.



"Sabían de nuestro potencial. Una de las claves estaba en no equivocarnos cuando se juntaran y así ha sido. Las ocasiones de ellos han venido en transiciones con Vinicius, es el jugador que está desequilibrando todos los partidos y hoy una vez más", añadió.



El técnico vasco lamentó además que su equipo se fue de vacío tras un buen primer tiempo. "Una pena tras hacer el primer tiempo que hemos hecho, encajar los dos goles. Se nos ha ido el partido y hemos sufrido un poco más. Nos hemos equivocado pocas veces pero nos han pillado con esas transiciones que sabíamos", afirmó.



"Tengo claro qué cuatro equipos van a estar arriba, hoy hemos perdido contra el líder justo vencedor, y luego hay muchos que vamos a pelear por las plazas europeas. No estamos acertando en los pequeños detalles, son los que marcan las diferencias en este tipo de partidos", terminó.