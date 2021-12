Fórmula 1/GP A.Saudí.- Hamilton salva la pole ante un Verstappen sobreexcitado

Alonso y Sainz, fuera en la Q2, saldrán 13º y 15º



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El piloto inglés Lewis Hamilton (Mercedes) logró la pole este sábado del Gran Premio de Arabia Saudí, penúltima cita del Mundial, y tendrá de escudero a su compañero Valtteri Bottas, mientras que el líder del Mundial, Max Verstappen (Red Bull), saldrá tercero por una accidentada última vuelta, con lo españoles fuera en la Q2.



Hamilton sigue delante de Verstappen, ganando la partida desde los dos últimos fines de semana en Brasil y Catar. En Yeda, otra novedad para dar más emoción a la lucha entre ambos por el título, el inglés se quedó la pole con un tiempo de 1:27.511, una décima mejor que Bottas y poco más que el neerlandés.



La vuelta del siete veces campeón del mundo parecía ya perfecta, pero el líder forzó la máquina que le mantiene con 8 puntos de renta en lo alto del Mundial. 'Mad Max' se equivocó aunque lo hizo a mil revoluciones, con la adrenalina al máximo volando en la última vuelta de la Q3 con la que tenía la pole en su mano.



El de Red Bull fue con todo para cambiar esa inercia de las últimas citas, pero se tocó con el muro de un trazado que no perdona, a la espera encima de que no tenga dañada la caja de cambios. Lo sufrió también Carlos Sainz, aunque lo de su Ferrari y los neumáticos es historia aparte. El madrileño hizo dos trompos en la Q2, salvando al menos los muros, y saldrá decimoquinto, un serio palo en sus aspiraciones de cazar el 'Top 5'.



Su compañero, Charles Leclerc, quien tuvo el susto del viernes, saldrá cuarto mientras que Sergio Pérez (Red Bull) lo hará quinto. Del mismo modo, a Fernando Alonso (Alpine) no le salieron las cosas como esperaba, eufórico tras su tercer puesto en Catar y después de unos buenos libres en Yeda. El doble campeón del mundo saldrá 13º, mientras que su compañero Esteban Ocon lo hará 9º.