Fórmula 1/GP A.Saudí.- Fernando Alonso: "No voy a estar cómodo en carrera"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Alpine) explicó que sufrió "un comportamiento muy extraño" en la parte trasera de su monoplaza, lo cual le costó un mal sábado en el Gran Premio de Arabia Saudí, donde saldrá 13º en busca de una "buena estrategia".



"Hoy tenía un comportamiento muy extraño la parte trasera, tenemos que investigar a ver qué se nos ha escapado porque era difícil de conducir el coche, de cara a Abu Dabi a ver si sabemos lo que es", dijo en declaraciones a Dazn.



El doble campeón del mundo dio un paso atrás con respecto a lo que venía haciendo en el novedoso trazado de Yeda, pero se mostró optimista con tratar de sumar puntos. "Tenemos dos coches diferentes, no sabemos el porqué. Va a ser un circuito difícil de adelantar pero los puntos siguen estando ahí mañana", afirmó.



"Hay carreras locas, de cara a mañana igual no voy a estar cómodo en carrera porque no se podrá solucionar el problema pero a ver si podemos hacer una buena estrategia y sumar puntos", terminó.