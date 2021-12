España.- El CGPJ cumple tres años caducado pese al acuerdo de PSOE y PP para renovar otros órganos como el TC

18-10-2020 Entrada al edificio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en Madrid (España) a 18 de octubre de 2020. El Gobierno de coalición del PSOE y Podemos ha planteado esta semana una reforma para cambiar el sistema de elección de este órgano y planea su renovación, un relevo bloqueado desde hace dos años por falta de acuerdo, a menos que el Partido Popular acepte negociar y pactar esta renovación de forma conjunta para el cambio los cargos. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press



El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple este sábado tres años con el mandato caducado por la incapacidad de PSOE y PP para llegar a un acuerdo sobre sus nuevos vocales, un punto muerto que, tras la reforma operada para impedir que realizara nombramientos en la cúpula judicial mientras siguiera en funciones, ha abocado a algunas salas del Tribunal Supremo a una situación de "colapso".



En un último esfuerzo negociador, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario General del PP, Teodoro García Egea, entablaron en octubre un nuevo diálogo para renovar los órganos constitucionales cuyo mandato había vencido. Y así lo hicieron con el Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo, pero el CGPJ sigue pendiente.



El escollo en esta ocasión es el sistema de elección de los doce vocales procedentes del turno judicial. El PP reclama que primero se cambie la ley, para que los jueces sean elegidos por los propios jueces, y después se proceda a la renovación. El Gobierno, por su parte, no se cierra a una posible reforma pero insiste en que antes se debe designar un CGPJ nuevo. Fuentes de la negociación señalan a Europa Press que no ven factible que el acuerdo llegue antes de fin año.



El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, volvió a denunciar, con motivo de la apertura del año judicial el pasado 6 de septiembre, la "insostenible" situación del órgano de gobierno de los jueces, instando a las fuerza políticas a que dejen este asunto fuera de la "lucha partidista" para cerrar un acuerdo.



Además, Lesmes advirtió de que la falta de renovación del CGPJ no es solamente un problema para la judicatura, sino también para el conjunto de la sociedad española, ya que "fue diseñado por la propia Constitución para garantizar la independencia en el ejercicio de la función judicial".



NOMBRAMIENTOS PARALIZADOS



En un intento de forzar al PP a renovar el CGPJ, los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos impulsaron una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que quedó aprobada el pasado mes de marzo y que impide que un Consejo en funciones pueda realizar nombramientos en la cúpula judicial.



El TS ya ha dado la voz de alarma, a través del presidente de su Sala de lo Civil, el magistrado Francisco Marín Castán, que en un reciente informe avisó de que resulta "indispensable" incorporar cinco magistrados al gabinete técnico para evitar el "colapso" de esta sala ante la "avalancha" de recursos que se prevé.



Durante la tramitación de dicha reforma, en febrero, 'populares' y socialistas emprendieron una nueva negociación que volvió a descarrilar, pero esta vez por el veto del PP a dos 'candidatos' impulsados por Unidas Podemos, José Ricardo de Prada y Victoria Rosell.



Desde entonces, el ya ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo aseguró que el acuerdo estaba hecho a falta de que el Partido Popular accediera a hacerlo público, si bien ahora la formación de Pablo Casado exige cambiar el sistema de elección.



AVISOS DE EUROPA



Europa lleva años alentando una reforma para acercar la legislación española a los estándares continentales, conforme a los cuales al menos la mitad de los vocales del CGPJ deberían ser elegidos por sus pares.



Así, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha lamentado la "falta de un avance positivo" y "tangible" respecto al sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, exhortando a España a que acometa su eventual reforma dando "voz" a sus integrantes.



Por su parte, el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, ha calificado de "anormal" la excesiva interinidad del CGPJ, urgiendo a los partidos políticos a remediarlo mediante "la mejor renovación posible", al tiempo que ha reclamado un "compromiso claro" de que habrá también una reforma del sistema de elección.



LOS JUECES PIDEN RENOVAR



Las asociaciones judiciales APM, AJFV, JJpD y FJI unieron fuerzas en un comunicado conjunto para poner de manifiesto que el actual bloqueo para la renovación del CGPJ supone "una grave anomalía institucional que debe ser corregida".



Explicaron además que están de acuerdo en que es "necesario" reformar el sistema de elección de los vocales judiciales para que sean designados conforme a "un sistema democrático que asegure la representación de todas las categorías y sensibilidades existentes dentro de la carrera judicial".



Asumieron que hay diferencias entre ellas sobre si el sistema vigente debe modificarse "con carácter inmediato o más adelante", si bien en cualquier caso reprocharon a los grupos políticos que aborden el problema de la renovación del CGPJ con "fines exclusivamente partidistas".



LO QUE DICE LA LEY



A día de hoy, la ley señala que el órgano de gobierno de los jueces debe estar integrado por el presidente del Tribunal Supremo y por 20 vocales, de los cuales doce serán jueces o magistrados en servicio activo en la carrera judicial, y ocho juristas de reconocida competencia.



Según el artículo 567 de la LOPJ, esos 20 vocales son designados por las Cortes Generales atendiendo al principio de presencia paritaria entre hombres y mujeres. En concreto, cada cámara elige por mayoría de tres quintos a 10 vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial.



Además, la LOPJ en su artículo 568 dice que el CGPJ se renueva en su totalidad cada cinco años y que los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deben adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo.