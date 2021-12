El Real Madrid abre brecha

El delantero del Real Madrid Luka Jovic (i) celebra con sus compañeros Alaba y Vinicius Jr tras marcar el segundo gol ante la Real Sociedad, durante el partido de Liga en Primera División que disputaron este sábado en el estadio Real Arena, en San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta

Madrid, 4 dic (EFE).- El Real Madrid se sobrepuso a la temprana lesión de Karim Benzema en el Reale Arena y, con la participación activa y decisiva del brasileño Vinicius Junior y del serbio Luka Jovic, se impuso a la Real Sociedad (0-2) para abrir brecha al frente de la tabla de manera contundente.

El denominado 'supersábado' de LaLiga Santander, en el que jugaron los siete equipos europeos, sonrió al conjunto del italiano Carlo Ancelotti salvo en la lesión de su referente ofensivo y quizá el mejor jugador de la competición hasta el momento en un tramo clave, justo antes de encuentros trascendentes frente al Inter en la Liga de Campeones y al Atlético de Madrid en la próxima jornada.

Aún sin su participación, sin su factor de desequilibrio, el Real Madrid salió airoso y con jerarquía del estadio donostiarra ante un rival tan potente como el cuadro de Imanol Alguacil. Su victoria, acompañada del tropiezo del Atlético de Madrid ante el Mallorca, le deja con ocho puntos de ventaja sobre el Sevilla, ahora segundo tras salvar los puntos en un duelo también estelar frente al Villarreal; nueve ante el Betis, que asaltó el Camp Nou; diez respecto al bloque de Diego Pablo Simeone y a la Real Sociedad; y nada menos que 16 sobre el Barcelona.

A la vista de los resultados acumulados durante toda la jornada era una ocasión obligada de aprovechar para agrandar su ventaja. El escenario y el rival presentaban un partido de enjundia. Incluso todo parecía torcerse a los de Ancelotti nada más empezar cuando Benzema pidió el cambio, con un problema en los isquiotibiales de la pierna izquierda.

Pero el Real Madrid respondió como en los grandes momentos y su otro gran factor de desequilibrio, Vinicius Junior, junto a todo el conjunto, incluido un decisivo por fin Luka Jovic, resolvieron el encuentro hasta con notable solvencia.

Tras una gran primera mitad de un partido total, con dos equipos absolutamente entregados a la causa, Vinicius (m.47) y Jovic (m.57) liquidaron a la Real Sociedad y entregaron un triunfo de un valor inmenso al Real Madrid, que supo manejar los tiempos y aguantar las intentonas del conjunto guipuzcoano de evitar la rendición anticipada.

El Atlético de Madrid, vigente campeón, sufrió un serio tropiezo en el Wanda Metropolitano ante el Mallorca (1-2), que remontó el partido en el tramo final, en el que aprovechó la extraña debilidad defensiva del equipo del argentino Diego Pablo Simeone.

Una acción a balón parado rematada por el argentino Franco Russo (m.80) y una contra culminada por el japonés Take Kubo (m.91), un jugador cedido por el Real Madrid, dejaron helado y herido al conjunto rojiblanco, que no supo rentabilizar el gol de '9' auténtico del brasileño Matheus Cunha (m.68) en su primera titularidad.

Cuajó un partido pobre el Atlético, al que por momentos sostuvo el meta esloveno Jan Oblak, y los cambios no dieron sus frutos. No tuvo capacidad para rematar el partido y lo pagó muy caro. Para colmo, perdió por lesión a otro central, al montenegrino Stefan Savic, un golpe añadido con el trascendental encuentro de Oporto a la vista.

Aún peor lo tiene el Barcelona, que sufrió la primera derrota de la era Xavi Hernández ante un muy buen Betis (0-1). Los azulgranas, que también pagaron el 'peaje' de lesión con la conmoción sufrida por el joven Gavi, no pudieron sumar su tercera victoria seguida porque les faltó gol y juego, todo lo contrario que el Betis del chileno Manuel Pellegrini, que acabó con su mala racha ante el Barcelona.

Una magnífica acción de Sergio Canales, continuada por Cristian Tello y remachada con calidad por Juanmi Jiménez (m.79) resolvió el tercer triunfo seguido del Betis, que se está ganando el derecho a soñar con cotas importantes, al igual que su eterno rival, el Sevilla, que supo hacer casi un trabajo de supervivencia en un duelo más que complicado ante el Villarreal (1-0) gracias a un tanto del argentino Lucas Ocampos.

El cuadro de Julen Lopetegui se desquitó del empate ante el Alavés y de la derrota en el Santiago Bernabéu con una actuación sobria de más a menos. Cuando tuvo las energías intactas supo maniatar a los hombres de Unai Emery y robar en zonas peligrosas, tanto que un balón ganado por el argentino Marcos Acuña junto a la banda significó la diana de Ocampos con un remate de cabeza que rozó en Pau Torres (m.16).

Emery echó mano de Gerard Moreno en la segunda mitad. Su participación, el cansancio acumulado por la prórroga copera en Córdoba y la necesidad del Villarreal modificaron el panorama, tanto que el delantero internacional español tuvo una ocasión tremenda para empatar, pero remató fuera.

El Sevilla, que también contabilizó la salida por lesión muscular de Acuña, resistió, amarró los tres puntos que le sitúan segundo y le mantienen con las opciones de luchar por todo y ya puede pensar con sensaciones positivas también en su encuentro clave en Salzburgo para seguir con vida en la 'Champions'.

El Villarreal, que se la jugará en el campo del Atalanta, sigue sin ganar fuera y no acaba de despegar en el torneo liguero, tanto que está mucho más cerca de la zona roja que del objetivo europeo.

