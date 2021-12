EEUU.- Los teléfonos de miembros del Departamento de Estado también fueron objeto de espionaje con el software Pegasus

22-12-2010 Bandera de EEUU POLITICA ESTADOS UNIDOS ECONOMIA



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Los teléfonos de una docena de empleados del Departamento de Estado de Estados Unidos que desarrollaban sus labores en África también fueron objeto de espionaje con el software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO.



La cadena de televisión CNN, que cita a dos fuentes familiares con el asunto, ha informado de que el Departamento de Estado ya investiga quién ha podido tener acceso a los materiales sustraídos de los teléfonos, marca iPhone, y cómo han podido ser 'hackeados'. También están en contacto con Apple, que fabrica los teléfonos en cuestión.



Una de las fuentes ha señalado que es posible que la situación se debiera a que los empleados usaran los móviles 'reciclados' pero que el software permaneciera en los dispositivos a pesar de que fueron limpiados.



El Departamento de Estado aún no ha confirmado que los móviles fueran 'hackeados'. "Mientras no podamos confirmarlo, hablando en general el Departamento de Estado se toma en serio su responsabilidad de proteger su información y continuamente lleva a cabo acciones para asegurarse de que está protegida", ha señalado un portavoz de la agencia a la CNN.



Mientras, un portavoz de la empresa NSO ha indicado que, una vez que la compañía tuvo conocimiento del incidente, "ha decidido interrumpir inmediatamente el acceso de los clientes pertinentes al sistema, debido a la gravedad de las acusaciones".



"Hasta este momento, no hemos recibido ninguna información ni de los números de teléfono ni ninguna información sobre que herramientas desarrolladas por NSO se usaran en este caso", ha agregado, antes de asegurar que cooperará con cualquier autoridad gubernamental relevante y le proporcionará toda la información que posee.



El software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO, saltó al centro de la polémica cuando el pasado mes de agosto una investigación del diario 'The Washington Post' reveló una lista de 50.000 teléfonos de todo el mundo que podrían ser objetivo del software. Entre los usuarios de esos teléfonos hay periodistas, activistas y empresarios, entre otras personalidades.



El software Pegasus de NSO se utiliza para lograr acceso a teléfonos móviles de terroristas, traficantes o pedófilos, pero Amnistía Internacional y otras organizaciones de Derechos Humanos aseguran que también se ha usado para otros fines por parte de gobiernos.