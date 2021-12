01-12-2021 Desmaquillantes para rostro: seis opciones ecológicas. MADRID, 4 (CHANCE) Con los desmaquillantes ecológicos de Zao Make Up ya puedes completar tu rutina de belleza bio para cuidar y mimar tu piel, además de eliminar todos los restos de maquillaje al terminar la jornada. Entre ellos, y en formato tanto líquido como sólido, encontrarás una mousse limpiadora, dos aceites, un jabón facial detox, una leche sólida en estuche metálico y hasta un agua micelar con melisa, hamamelis y aceite de babassu. Como todos los cosméticos de la firma francesa, son totalmente naturales, veganos, ecológicos, sostenibles y orgánicos, avalados por el sello Ecocert y Cosmebio entre otros. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR ZAO MAKE UP



Con los desmaquillantes ecológicos de Zao Make Up ya puedes completar tu rutina de belleza bio para cuidar y mimar tu piel, además de eliminar todos los restos de maquillaje al terminar la jornada. Entre ellos, y en formato tanto líquido como sólido, encontrarás una mousse limpiadora, dos aceites, un jabón facial detox, una leche sólida en estuche metálico y hasta un agua micelar con melisa, hamamelis y aceite de babassu. Como todos los cosméticos de la firma francesa, son totalmente naturales, veganos, ecológicos, sostenibles y orgánicos, avalados por el sello Ecocert y Cosmebio entre otros.



Para una tez apagada y/o deshidratada, nada mejor que desmaquillarse por la noche antes de irnos a dormir. No hacerlo implica que se ensuciarán los poros y provocarás en el corto y medio plazo problemas como rojeces, irritaciones y hasta brotes de acné. Una solución suave y 100% natural está en la cosmética ecológica de la firma francesa Zao Make Up, que presenta varias opciones en distintos formatos y texturas:



Desmaquillantes sólidos:



Aceite desmaquillante sólido (22,90€): Aceite desmaquillante sólido en estuche metálico y zero waste. Con certificado orgánico, es apto para todo tipo de pieles y ojos sensibles. Cuenta con aceite de oliva bio y cera de carnauba.



Leche desmaquillante sólida (23,90€): Leche desmaquillante sólida con estuche metálico para conseguir una limpieza facial eficaz pero delicada y sin generar residuos. Con certificado ecológico, lleva manteca de karité y aceite de ricino, ambos bio.



Jabón facial détox (20,90€): Jabón limpiador facial detox ideal para una limpieza facial zero waste. Es apto para pieles normales, mixtas o con tendencia grasa. Elaborado a mano con carbón de bambú.



Desmaquillantes líquidos y semilíquidos:



Mousse limpiadora (19,90€): Su extrema ligereza y su delicado perfume permiten una limpieza purificante del rostro con toda la suavidad, gracias a la acción combinada de los hidrolatos de melisa y aciano así como del polvo de aloe vera.



Aceite desmaquillante (20,90€): Un aceite que elimina con toda suavidad el maquillaje, incluido el waterproof y las impurezas acumuladas a lo largo de la jornada. Su fórmula 100% de origen natural contiene aceite de babassu bio, aceite de macadamia bio y extracto de caléndula para una piel limpia, hidratada y calmada.



Agua micelar (17,50€): Limpia, purifica y desmaquilla delicadamente el rostro, al tiempo que calma las tiranteces y las rojeces de las pieles sensibles, gracias a su fórmula a base de hidrolato de melisa, hidrolato de hamamelis y aceite de babassu.