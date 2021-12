Coronavirus.- Río de Janeiro suspende las fiestas de Nochevieja por la variante ómicron

17-07-2009 Cristo de Corcovado (Río De Janeiro) POLITICA MADRID ECONOMIA ESPAÑA EUROPA KAZUO OKUBO/EMBRATUR



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El prefecto de Río de Janeiro, Eduardo Paes, ha anunciado este sábado en redes sociales la suspensión de la fiesta de Nochevieja que preparaba la ciudad por la aparición de la variante ómicron del coronavirus.



"Respetamos la ciencia. Como hay opiniones divergentes entre científicos, siempre vamos a aplicar la más restrictiva. El Comité de la prefectura dice que se puede. El del estado dice que no. Entonces no se puede. Vamos a cancelar la celebración oficial de Nochevieja de Río", ha publicado Paes.



El dirigente ha trasladado su "tristeza" por la decisión "pero no tenemos cómo organizar la celebración con garantía de todas las autoridades sanitarias".



Una veintena de ciudades brasileñas han suspendido ya las celebraciones de Nochevieja y Año Nuevo, incluidas Belém, Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Palmas, Porto Alegre, Recife, Salvador o Sao Paulo.