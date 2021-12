Carlos Alba habla de Olga Moreno

04-12-2021 CARLOS ALBA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 4 (CHANCE)



Mucho se ha hablado a lo largo de estas semanas de la separación entre Antonio David y Olga Moreno, de hecho hay gente que - a pesar de que él mismo lo confirmara - no se cree que ambos estén llevando vidas distintas. Aún así, todavía es una incógnita saber qué ha ocurrido en la pareja y muchas son las preguntas que querríamos hacerles a ambos.



Por el momento, hemos hablado con Carlos Alba, amigo de Olga Moreno desde que participaran en 'Supervivientes' y lo cierto es que nos ha llamado mucho la atención la opinión que tiene al respecto de la separación. Tanto que no entendemos si es simplemente una creencia o sabe algo por parte de Olga que le hace pensar así.



En cuanto a Antonio David y Olga, asegura que: "Yo les veo muy enamorados. Se la ve. Si hay algo de separación volverán, porque se nota, se siente. Pero luego hay ciertas personas que se dedican a ir a platós y decir cosas que son mentiras. Yo lo doy por hecho, son una unión que no se puede ir de un día para otro. Creo que están más que reconciliados y yo me alegro".



Unas palabras que van a tener mucho recorrido porque está completamente convencidos de que siguen enamorados a pesar de todas las informaciones que han salido a la luz acerca de ambos y sobre todo de Antonio David.