Broncos-Chiefs destaca en los duelos divisionales en la semana 13 de la NFL

El mariscal de campo Patrick Mahomes de los Kansas City Chiefs, en una fotografía de archivo. EFE/CJ Gunther

Redacción Deportes, 4 dic (EFE).- El mariscal de campo Patrick Mahomes intentará llevar este domingo a los Kansas City Chiefs a su quinta victoria consecutiva en partido ante los Denver Broncos por la cima de la División Oeste de la Conferencia Americana.

El duelo entre Broncos, seis ganados y cinco perdidos, y Chiefs (7-4) es uno entre los cuatro juegos que mide a equipos de la misma División y el que más emociones promete en la semana 13 de la NFL.

Mahomes; campeón del Super Bowl LIV y subcampeón en el LV, con un contrato de 45 millones de dólares anuales para este 2021 que lo convirtieron en el jugador mejor pagado de la liga; ha devuelto la ilusión a sus aficionados de hacer un tercer viaje al gran juego.

La ofensiva de los Chiefs es la número dos de la NFL, la número cuatro por aire; Denver tiene la defensiva número ocho contra el pase y Mahomes se encuentra listo para explotarla y alargar un dominio que hoy es de 11 triunfos al hilo sobre los Broncos.

La victoria afianzaría al equipo de Andy Reid en el liderato de la División Oeste con paso seguro hacia la postemporada.

La División Norte de la Americana tendrá un duelo de una rivalidad encendida entre los líderes Baltimore Ravens (8-3) y los maltrechos Pittsburgh Steelers (5-5-1).

Aunque los Ravens lucen favoritos no se puede ignorar el descontrol exhibido por Lamar Jackson en el triunfo del pasado lunes por la noche ante los Cleveland Browns, partido en el que el pasador sufrió cuatro intercepciones, la cifra más alta en su carrera.

El problema para que Pittsburgh aproveche el errático paso de Jackson es su defensiva, ha recibido 41 puntos en cada uno de sus dos más recientes derrotas ante Chargers (41-37) y Bengals (41-10).

En la Conferencia Nacional los Seattle Seahawks (3-8) llegan en problemas a su duelo en el Oeste ante los San Francisco 49ers (6-5).

Su mariscal de campo Russell Wilson no ha recuperado el toque desde que volvió de su lesión. Acumula derrotas ante Packers, Cardinals y Washington, en las que ha sufrido nueve capturas, dos intercepciones y sólo ha completado el 55 por ciento de sus envíos.

La mejor arma de los Seahawks para frenar la racha de tres semanas de victorias de los 49ers está en los números que dicen que les han vencido en 14 de los recientes 16 enfrentamientos.

El último partido entre equipos de la misma División de la semana 13 está reservado para el lunes por la noche entre los New England Patriots (8-4) y los Buffalo Bills (7-4), choque por la cima del Este de la Conferencia Americana.

Los Pats están en su mejor momento de la temporada con seis triunfos en fila. Los Bills llegan en una etapa de irregularidad, desde hace seis semanas alternan triunfos y derrotas.

El resto de los duelos del domingo son; Colts (6-6)- Texans (2-9), Eagles (5-7)- Jets (3-8), Vikings (5-6) - Lions (0-10-1), Giants (4-7) - Dolphins (5-7), Buccaneers (8-3)- Falcons (5-6), Cardinals (9-2) - Bears (4-7), Chargers (6-5)- Bengals (7-4).

Completan la semana; Jaguars (2-9) - Rams (7-4) y Washington (5-6) - Raiders (6-5). El jueves arrancó la semana 13 con el triunfo de los Cowboys (8-4) 27-17 sobre los Saints (5-7).