Brasil.- Danza urbana brasileña, góspel y cine documental, entre las propuestas culturales para este Puente en Madrid

10-11-2021 XXVII edición de Grandes del Gospel de Madrid CULTURA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



La agenda cultural del Ayuntamiento de Madrid para este Puente de diciembre incluye, entre sus propuestas, una pista de hielo, danza urbana brasileña, góspel y cine documental.



Ayer abrió sus puertas la pista de hielo de Matadero Madrid, uno de los espacios que concentrará las actividades de la programación navideña del Ayuntamiento. Vuelve a ser este año la más grande de la ciudad, con una superficie de 600 metros cuadrados.



En ella, además de practicar patinaje libre, se podrá disfrutar de forma gratuita de exhibiciones de patinaje artístico a cargo de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno programadas para los días 26 y 30 de diciembre y 2 de enero a las 11.30 horas.



El passinho es un tipo de danza urbana que surgió en las favelas de Río de Janiero. Un hip hop contaminado con retazos de samba, funk brasilero, break dance entre otras muchas corrientes que llegará al centro cultural de Condeduque.



Con 'Suave', que así se llama este espectáculo, la coreógrafa Alice Ripoll creó una dramaturgia que, sobre la base del passinho, intenta hablar también de la vida en la favela, de las vivencias y aspiraciones de todos estos jóvenes, de futuro, de política, de exclusión.



Por su parte, el Fernán Gómez. Centro Cultural de la Vila acogerá el Festival Grandes del Góspel. Se trata de una cita obligada en la que el público podrá disfrutar de grandes formaciones internacionales, como The Gospel Times, que ofrecerá el concierto Let The Good Times Roll.



Esta agrupación de profesionales interpreta un repertorio compuesto en su totalidad por canciones tradicionales de soul. El núcleo de la formación la componen las voces de Joyce Elaine Yuille, Julia Helen St.Louis, Josie St. Aimee y Luca Brighi, acompañados por el pianista Michele Bonivento.



El teatro recala en las Naves del Español con 'La infamia', en la que el actor y director teatral José Martret pone en escena este montaje que adapta a las tablas el libro de Lydia Cacho, Memorias de una infamia. La historia se basa en la propia biografía de Cacho, la periodista que destapó la mayor red de pederastia de México, lo que estuvo a punto de costarle la vida.



Además, los títeres darán forma a 'El hombre cigüeña' tanto en el Centro Cultural el Torito como en la sala de exposiciones Paco de Lucía. La compañía Titiriteros de Binéfar fue finalista en los Premios Max por este espectáculo dirigido al público familiar. La defensa de la naturaleza es el tema de esta obra que llega este fin de semana, de la mano del programa 21distritos, a Moratalaz y Latina.



En las afueras de la ciudad hay una balsa rodeada de vegetación en la que viven patos, ranas, libélulas y donde pesca una cigüeña. Una cuadrilla de niños va allí a jugar y a observar la vida. Hasta que llegan las máquinas para construir una urbanización de lujo.



También hay hueco para el séptimo arte con 'Las clases', que se proyectará en Cineteca Madrid. Es un documental para pensar la escuela pública en tiempos de pandemia y desigualdad creciente. Las clases muestra el día a día en un colegio público de Zaragoza durante el primer trimestre del pasado curso, marcado por las incertidumbres que provocaba el regreso a las aulas en plena pandemia.