Brasil.- CCOO y UGT muestran su rechazo a la participación de Correos en la "privatización" de Correios de Brasil

PALMA, 4 (EUROPA PRESS)



CCOO y UGT han mostrado su rechazo a la participación de Correos en la "privatización" de Correios de Brasil, una operación que, han considerado, "no aporta ningún beneficio social y es de dudosa rentabilidad económica".



Según han informado los sindicatos en nota de prensa, "de acuerdo con información publicada por algunos medios de comunicación, el presidente de Correos y su cúpula se han reunido con el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, interesándose por la privatización de la empresa pública postal brasileña".



Hay que recordar que el gobierno del presidente de Brasil, Jail Bolsonaro, defiende las privatizaciones de algunas de las empresas públicas de su país, como Petrobras, Banco do Brasil, Electrobras, entre otras, y ha comenzado por un paquete de 17 empresas públicas, entre ellas la compañía postal Correios de Brasil que opera desde 1663.



Así, el proyecto de privatización de Correios de Brasil ha sido ya aprobado en la Cámara de Diputados y actualmente se está tramitando en el Senado, con "fuerte contestación" por parte de los partidos progresistas de la oposición y los sindicatos del país sudamericano.



A tenor de este escenario, la oposición de Brasil ha denunciado que "la privatización de Correios de Brasil solo se justifica para atender los intereses privados monopolistas de empresas que apoyaron políticamente a Bolsonaro".



La visión de la oposición brasileña es compartida por CCOO y por UGT, que dicen que "los argumentos de unos --el presidente de Brasil, Jail Bolsonaro-- y de otros --el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano-- no son muy diferente, ambos buscan exclusivamente el negocio por encima de la rentabilidad social que el servicio postal público presta para el conjunto de la población".



Por ello, han alertado de la "dudosa rentabilidad económica" de esta operación que, han lamentado, "carece de estudios de mercado fiables, a parte de las consultoras amigas, que la avalen".



"Las operaciones de riesgo de Correos pueden llevarse por delante el poco margen de futuro que le queda, si el gobierno no reconduce la situación y apuesta por un proyecto de empresa pública, moderna, eficiente y competitiva", han sentenciado.