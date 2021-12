Biden promete impedir una invasión rusa a Ucrania

Añade cita de Blinken ///Washington, 3 Dic 2021 (AFP) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó este viernes que hará "muy, muy difícil" a Rusia cualquier invasión a Ucrania, país en máxima alerta por la concentración de tropas rusas en su frontera común. Moscú ha concentrado tropas muy cerca del territorio ucraniano lo que, de acuerdo con Washington y Kiev, indicaría que Rusia prepara lanzar un ataque a gran escala el próximo mes. Biden y el presidente ruso, Vladimir Putin, se reunirán en una videoconferencia para discutir sobre la creciente tensión en la zona, según confirmaron ambas partes. Desde Washington, Biden manifestó que Estados Unidos prepara un paquete completo de iniciativas para frenar un avance ruso en Ucrania. "Lo que estoy haciendo es reunir lo que creo que será el conjunto de iniciativas más completo y significativo para que sea muy, muy difícil para (el presidente ruso, Vladimir) Putin seguir adelante y hacer lo que a la gente le preocupa que pueda hacer", declaró a la prensa. Consultado sobre si había contactado a Putin el viernes por la mañana, Biden gritó "No" mientras abandonaba la rueda de prensa en Washington sobre las cifras del desempleo.El mandatario estadounidense no dio más detalles sobre las "iniciativas" que planea en Ucrania.Moscú anexó el territorio ucraniano de Crimea en 2014 y desde entonces apoya a separatistas en el este del país y opositores al gobierno de Kiev. El conflicto hasta ahora ha dejado más de 13.000 muertos. - 'Esta es nuestra tierra' - "El momento más probable para alcanzar la justa preparación para la escalada será a finales de enero" próximo, dijo el viernes el ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, al Parlamento en Kiev.Acotó que había comenzado un "período de entrenamiento de invierno" en Rusia y que Moscú ya había lanzado maniobras cerca del territorio local, apostando alrededor de 100.000 soldados cerca de la frontera con Ucrania.Rusia por su parte niega cualquier aumento de su capacidad militar en la región. En el este de Ucrania, las tropas gubernamentales dijeron estar listas para repeler cualquier ataque ruso."Nuestra tarea es simple: no dejar que el enemigo entre en nuestro país", declaró a la AFP un soldado llamado Andriy, de 29 años, mientras fumaba dentro de una trinchera cerca de Svitlodarsk, la ciudad de primera línea en el frente."Todos nuestros muchachos están listos para contenerlos (a los rusos). Esta es nuestra tierra, la protegeremos hasta el final", agregó otro soldado, Yevgen, de 24 años.Yuri Ushakov, consejero de política exterior del Kremlin, manifestó que ya fue acordada una fecha para la videoconferencia entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia, pero que no sería anunciada hasta que los detalles finales de las negociaciones estén definidos. - Cumbre Biden-Putin a distancia - El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que la reunión virtual será "muy pronto".Las tensiones se han disparado en las últimas semanas después de que Blinken advirtiera a Moscú contra una presunta invasión. A pesar de los contactos crecientes entre las dos potencias, desde que Putin y Biden se reunieron por primera vez en una cumbre en Ginebra el pasado junio, las tensiones continúan. Al tiempo que crecen las tensiones en Ucrania, Rusia y Estados Unidos continúan enfrentándose sobre los ciberataques y el personal de sus embajadas, tras varias olas de expulsiones diplomáticas. Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo a la AFP el viernes que rechaza cualquier esfuerzo para que abandone sus planes de unirse a la OTAN.La OTAN abrió oficialmente la puerta para el ingreso de Ucrania en 2008, aunque no se ha avanzado desde entonces.aue/bgs/sw/dg/lm -------------------------------------------------------------