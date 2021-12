Bad Bunny y Daddy Yankee ganan en Barcelona los premios de reguetón RBF

El cantante Bad Bunny. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN/Archivo

Barcelona (España), 4 dic (EFE).- Bad Bunny y Daddy Yankee han sido los ganadores de la primera edición de los RBF Awards, los premios del reguetón cuya gala ha tenido lugar en Barcelona, organizada por DQuality Group, han informado este sábado los promotores de estos galardones.

La ceremonia tuvo lugar en la antigua fábrica Estrella Damm y a la misma asistieron artistas de la industria audiovisual del reguetón, así como "influencers" y creadores de contenido en español.

Sin embargo, el evento no contó con público presencial y se pudo seguir a través de la red social Twitch.

Bad Bunny obtuvo el premio como mejor estrella internacional 2020-21, Rosalía lo hizo como la mejor estrella nacional 2020-21 y Daddy Yankee como mejor estrella de la historia.

La canciones premiadas fueron “Safaera” de Bad Bunny, Jowell, Randy y Ñeng Flow, como tema internacional, y “Tú me dejaste de Querer” de C Tangana en la categoría nacional. El premio a la mejor canción de la historia fue para “Gasolina” de Daddy Yankee.

Los organizadores habían establecido 27 categorías repartidas en tres grupos: internacionales, históricas y nacionales, que contaron con más de cien finalistas y fueron elegidas por votación de 90.000 seguidores de este estilo musical, según DQuality Group.

La gala combinó la tradicional alfombra roja y la entrega de premios con propuestas digitales con sorteos, regalos, juegos, entrevistas y las actuaciones de artistas nacionales e internacionales.

Actuaron en directo Ñengo Flow, Amenazzy, RVFV, Lenni Rodríguez, Fabbio Colloricchio, Maikel Delacalle, Gigolo y La Exce, Aina da Silva, Jeipy y Moncho Chavea.