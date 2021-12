Ancelotti obvia las rotaciones y alinea un equipo casi idéntico

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, en una foto de archivo. EFE/Javier Lizón

San Sebastián, 4 dic (EFE).- El italiano Carlo Ancelotti deja de lado las rotaciones y apuesta por un equipo muy similar al que ganó al Athletic el miércoles, con las novedades de Dani Carvajal en el lateral y Rodrygo por Marco Asensio, mientras la Real Sociedad vuelve a un once reconocible con nueve cambios con respecto al encuentro de Copa ante Panadería Pulido.

El partido que jugó el Real Madrid entre semana ante el conjunto bilbaíno no ha dejado secuelas y el técnico italiano mantiene el bloque que viene jugando en los últimos encuentros en el que apenas hay relevo y con el brasileño Vinicius y Karim Benzema, dos de las referencias de la liga hasta ahora, como punta de lanza.

Así, el Real Madrid partirá en el Reale Arena con Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Wendy; Casemiro, Kroos Modric; Rodrygo, Vinicius y Benzema.

Imanol Alguacil le vuelve a dar confianza a Alex Remiro en portería tras jugar en la Copa del Rey el australiano Matthew Ryan, y alinea a un equipo más habitual, también con un tridente muy poderoso con Adnan Januzaj, Alexander Isak y Alexander Sorloth junto a Mikel Oyarzabal de enlace.

El once del cuadro donostiarra estará integrado por Remiro; Gorosabel, Le Normand, Zubeldia, Rico; Zubimendi, Guevara, Oyarzabal; Sorloth, Isak y Januzaj.