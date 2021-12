Alemania.- El SPD aprueba la coalición "semáforo" que lidera Scholz

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Congreso Extraordinario del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) ha aprobado con un 99 por ciento de respaldo el acuerdo para un gobierno de coalición entre el SPD, el Partido Democrático Libre (FDP) y Los Verdes que lidera la cabeza visible del propio SPD, Olaf Scholz. Resta ahora la aprobación formal de Los Verdes y del FDP.



Un total de 598 delegados del congreso extraordinario del SPD han votado 'Sí' al acuerdo, mientras que ha habido siete votos contrarios y tres abstenciones, según la información del SPD recogida por la televisión pública alemana ARD.



Antes de la votación, Scholz ha defendido el acuerdo: "Será un gobierno de tres partidos que quieren más progreso para Alemania". "Es una oportunidad de un nuevo comienzo (...) necesario y correcto (...). Tenemos una idea clara de cómo va a terminar", ha argumentado, al tiempo que ha destacado que el programa pactado incluye gran parte del programa electoral del SPD. En particular ha citado la subida del salario mínimo a doce euros por hora.



Scholz ha prometido además valentía en su gestión y ha adelantado que su intención es estar más de cuatro años en el Gobierno. La coalición "busca colaborar amistosamente y ser reelegida", ha remachado.



Como primera tarea del gobierno, Scholz ha citado la lucha contra el coronavirus y la imposición de las restricciones necesarias, en particular para la población no vacunada. "Lucharemos contra la pandemia con todas nuestras fuerzas. El futuro gobierno comenzará de inmediato", ha subrayado.



Por su parte, la presidenta del SPD, Saskia Esken, ha destacado el carácter "histórico" del acuerdo, aunque ha advertido de que "el progreso no viene solo; hay que atreverse".



El FDP vota el domingo en congreso el acuerdo de coalición y el lunes se conocerán los resultados de la consulta de Los Verdes. El acuerdo de coalición se firmará formalmente el martes y está previsto que el miércoles tome posesión Scholz como canciller.



La coalición "semáforo", encabezada por Scholz pasará página a 16 años de Gobierno de Angela Merkel y supondrá la vuelta a la oposición de su partido, la Unión Cristiano Demócrata (CDU), principal perdedora de las elecciones legislativas del pasado 26 de septiembre.