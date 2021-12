Ágatha Ruiz de la Prada habla sobre las fotografías para la campaña contra el sida

04-12-2021 ÁGATHA RUIZ DE LA PRADA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 4 (CHANCE)



Ágatha Ruiz de la Prada está viviendo uno de sus mejores momentos personales y profesionales. Cada vez que la vemos en un evento público nos deja embobados con su sonrisa y asegura ser feliz... y lo cierto es que no lo dudamos, ya que después de su ruptura con Luis Gasset vemos a una mujer renovada y con ganas de seguir triunfando en lo suyo.



Ágatha Ruiz de la Prada sobre sus fotos desnudas protagonizando una campaña para la lucha contra el sida: "Es que hace mucho que colaboro con ellos y me lo pidieron como favor y lo hice encantada... si no soy atrevida yo ¿quién?". Ya sabemos que la diseñadora es una de las más originales de nuestro país y hasta ella misma confiesa que es una persona atrevida.



La diseñadora se encontraba en la estación de Atocha para poner rumbo a las fiestas de la zambomba: "A zambomba ¿no sabes lo que es zambomba? Unas fiestas a las que no he ido nunca pero creo que son las mejores del mundo... ya os contaré como es la zambomba".