Afganistán.- Francia evacúa a más de 300 personas de Kabul

El Ministerio de Exteriores de Francia ha informado este viernes de la evacuación de más de 300 personas de la capital de Afganistán, Kabul, en una operación "excepcional" que ha contado con la colaboración de Qatar.



En un comunicado, la cartera ha detallado que ha fletado un avión para sacar del país asiático a 258 afganos "particularmente amenazados por sus compromisos, en particular periodistas" o por "su vínculo con Francia, incluido ex personal civil de reclutamiento local" del Ejército francés.



Junto a los afganos, Francia ha evacuado a once ciudadanos franceses y unos 60 holandeses, además de a sus familias. El Ministerio de Exteriores francés organizará su traslado al país europeo "a finales de la próxima semana".



Desde el 10 de septiembre, Francia ha evacuado a 110 franceses y sus familias y cerca de 400 afganos en diez vuelos separados organizados por Qatar. En este sentido, París ha agradecido a las autoridades qataríes su "decisiva ayuda" en la planificación y ejecución "de estas complejas operaciones". Del mismo modo, ha asegurado que "todos los servicios estatales permanecen plenamente movilizados para llevar a cabo estas operaciones de evacuación".



En un comunicado separado, el Ministerio de Exteriores también ha informado de que Francia y Qatar llevaron a cabo el jueves una operación humanitaria en Afganistán que conllevó el transporte de 40 toneladas de equipos médicos, alimentos y suministros para el invierno destinadas a las organizaciones internacionales que operan en el país asiático.



Los talibán se hicieron con el poder en Afganistán a mediados de agosto tras entrar en Kabul poco después de la huida del país del entonces presidente, Ashraf Ghani.