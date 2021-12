Macron speaks in Doha before leaving for Jeddah

Start: 04 Dec 2021 05:57 GMT

End: 04 Dec 2021 06:09 GMT

DOHA - Macron speaks in Doha airport before leaving for Jeddah

Restrictions:

BROADCAST: NONE

DIGITAL: NONE

Source: AGENCY POOL

Aspect Ratio: 16:9

Location: Qatar

Topic: Politics / International Affairs

Audio: NATURAL / FRENCH

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com