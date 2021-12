65-86. El Real Madrid continúa su marcha triunfal y recupera a Randolph

El base del Real Madrid Thomas Heurtel (c) entra a canasta ante Adam Waczynski (d), del Casademont Zaragoza, durante el partido de la Liga ACB de baloncesto disputado este sábado en el pabellón Príncipe Felipe. EFE/Javier Belver

Zaragoza, 4 dic (EFE).- El Real Madrid continuó su marcha triunfal en la ACB tras superar con gran claridad a un Casademont Zaragoza que acumula tres derrotas consecutivas y que dio muestras de mejoría durante algunos minutos pero no como para disputarle el partido al conjunto blanco, que tuvo en la reaparición de Anthony Randolph la mejor noticia tras casi un año de baja por su lesión en el tendón de Aquiles (65-86).

El equipo de Pablo Laso siguió firme en su defensa del liderato tras imponerse a un conjunto aragonés que mantuvo el tipo dos cuartos y medio pero que acabó sucumbiendo al mayor potencial de su oponente.

El Real Madrid rompió el partido mediado el tercer cuarto y a partir de ahí los locales siempre fueron a remolque sin opciones de inquietar a su oponente, que acabó ganando con contundencia.

La excelente defensa del conjunto madrileño hizo que al Casademont Zaragoza se le hiciera de noche en los primeros minutos llegando a ir hasta con siete puntos de desventaja en apenas cuatro minutos (2-9).

Los maños tenían muchos problemas con la defensa blanca y cuando lanzaban a canasta siempre era apurados, lo que trajo como consecuencia muchos errores como demuestra el 5 de 17 en tiros de campo en los primeros diez minutos.

Sin embargo, los hombres de Jaume Ponsarnau supieron leer mejor el encuentro en el segundo parcial y con penetraciones, mejores bloqueos y mejor selección de tiro, especialmente en los triples, no solo remontaron con un Matt Mobley excepcional (13 puntos) sino que voltearon el electrónico llegando a tener hasta ocho puntos de renta (33-25).

Sin embargo, la vuelta del Edy Tavares al parqué hizo que nuevamente los "rojillos" volvieran a tener problemas aunque llegaron al tiempo de refresco con una mínima ventaja (36-35).

Tras el descanso el equipo madrileño volvió a imponer la ley de la defensa, dejó en 13 puntos al Casademont Zaragoza en el tercer cuarto y puso tierra de por medio alcanzando su máxima ventaja, 11 puntos (48-59), que comenzaron a pesar como un losa para su rival y que ya no volvió a demostrar la capacidad de recuperación de la primera mitad por lo que acabó siendo superado con claridad.

- Ficha técnica:

65 - Casademont Zaragoza (15+21+13+16): San Miguel (5), Font (-), Okoye (15), Vanwijn (4), Deon Thompson (5) -cinco inicial- Radoncic (9), Hlinason (6), Javi García (-), Mobley (13), Waczynski (6) y Sipahi (2).

86 - Real Madrid (20+15+24+27): Williams-Goss (7), Llull (17), Hanga (4), Yabusele (9), Tavares (3) -cinco inicial- Núñez (2), Heurtel (13), Vukcevic (-), Poirier (7), Randolph (7), Taylor (9) y Causeur (8).

Arbitros: Pérez Pérez, Oyón y Vicente Martínez. No hubo excluidos.

Incidencias: partido correspondiente a la duodécima jornada de Liga disputado en el pabellón Príncipe Felipe ante 6.083 espectadores.