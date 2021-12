18-33. España atropella a China tras una nueva exhibición defensiva

La jugadora de la selección china Mengqing Jin (c) trata de superar la defensa de Elisabet Cesáreo (i) y Ainhona Hernández, ambas de España, durante el partido del Mundial de balonmano disputado este sábado en la localidad alicantina de Torrevieja. EFE/Manuel Lorenzo

Torrevieja (Alicante), 4 dic (EFE).- La selección española de balonmano femenina prosigue con su paso firme en el Mundial tras apabullar a China (18-33) con una extraordinaria exhibición defensiva en el segundo partido de la primera fase del torneo.

En esta ocasión, el combinado de José Ignacio Prades no se dejó sorprender en la primera parte y encaró el partido con una voracidad defensiva que destrozó a China, que además se encontró ante una gran Merche Castellanos.

Antes de los primeros cinco minutos, el entrenador chino ya se vio obligado a parar el partido para frenar la avalancha española (1-5).

La actividad defensiva de las Guerreras era de tal magnitud que las chinas apenas podían dar tres pases o lanzar a puerta sin que su lanzamiento fuera punteado por las locales.

La impecable defensa española permitió explotar la contra para disfrute de Shandy Barbosa y de Carmen Martín. Con el paso de los minutos España fue perdiendo precisión en ataque, pero no intensidad defensiva.

China, más allá de algunas acciones técnicas de mérito de Jin y Suhui Wang, era incapaz de anotar y la segunda unidad de España también se pudo permitir el lujo de acumular estadísticas y buenas sensaciones en una primera parte que concluyó con el marcador de (7-16).

Con el partido decidido, España no aflojó en la segunda mitad. Siguió cortando líneas de pase en defensa y buscando el gol por la vía rápida.

Sole López y Ainhoa Hernández asumieron ahora la responsabilidad ofensiva para ir disparando el marcador a favor de las españolas (11-24, minuto 15).

Al combinado de Prades le seguía bastando con la defensa y con Castellanos en la portería, por lo que fue perdiendo precisión y finura en ataque con el paso de los minutos.

Varios errores encadenados, aprovechados por China para reducir la diferencia a 10 goles, obligaron al técnico español a intervenir con un tiempo muerto.

España recondujo la situación y se despidió del partido con un nuevo parcial demoledor (3-8) para cerrar el partido con buenas sensaciones a la espera de batallas mucho más exigentes.

Ficha técnica:

18 China (7+11): Lu Chang; Zhang, Yu (1), Zhou (2, 1p), Keke Wang, Jin (2) y Shuhui Wang (4) -siete inicial- Jiayi Wang (3), Tian (2), Xia Huang (ps), Liu Chan (1), Qu, Lei Gong (2), Mo y Jiae Sun (2).

33 España (16+17): Castellanos; Carmen Martín (4, 2p), Campos (3, 1p), Cesáreo (2), Jénnifer Gutiérrez (3), Espínola (1) y Shandy Barbosa (6) -siete inicial – Etxeberria (2), Sole López (2, 1p), Gassama (2), Arcos (2, 1p), Silvia Navarro (ps), Laura Hernández (2, 1p), Ainhoa Hernández (3), Almudena Rodríguez y Mireya González (1).

Árbitros: Alexei Covalciuc e Igor Covalciuc (Moldavia). Excluyeron dos minutos a Gong (3), por lo que fue expulsada en el minuto 28 de la segunda parte, Sun y Mo por China, y a Cesáreo y Almudena Rodríguez por España.

Marcador cada cinco minutos: 1-5, 1-7, 3-8, 4-10, 6-13 y 7-16 -descanso-7-20, 10-23, 11-24, 13-25, 15-26 y 18-33.

Incidencias: Encuentro disputado en el Palacio de Deportes de Torrevieja correspondiente a la segunda jornada del Grupo H ante unos 3.500 espectadores.