Variante ómicron es detectada en al menos cinco estados de EEUU

(Bloomberg) -- Al menos cinco estados de Estados Unidos han informado casos de la variante ómicron, con Hawái sumándose a Nueva York el jueves por la noche al decir que había detectado la variante del covid-19.

También se ha detectado en California, Colorado y Minnesota, que indicó que un residente que había viajado a una convención de anime en el Javits Center de Manhattan dio positivo.

El estado de Nueva York ha identificado al menos cinco casos de la variante ómicron, dijo la gobernadora, Kathy Hochul, el jueves, y se esperan más infecciones a medida que circula la nueva mutación del virus.

Se encontraron dos casos en personas con sede en Queens, uno en Brooklyn y otro en el condado de Suffolk en Long Island, dijo Hochul en una reunión informativa con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio. El último caso se sospecha como un viajero que se encontraba en la ciudad de Nueva York.

“Sabemos que ahora tenemos casos aquí en la ciudad de Nueva York, tenemos que asumir que eso significa que hay diseminación en la comunidad, tenemos que asumir que eso significa que vamos a ver muchos más casos”, dijo de Blasio.

El condado de Los Ángeles, el más poblado del país, también informó su primer caso el jueves. El individuo había regresado recientemente de Sudáfrica, donde se detectó por primera vez la variante ómicron.

En Hawái, la persona infectada es un residente de O’ahu con síntomas moderados que previamente había sido infectado con covid-19, pero nunca fue vacunado. La persona no tiene antecedentes de viajes, según el departamento de salud de Hawái.

“Este es un caso de propagación comunitaria”, según un comunicado del departamento.

En Nueva York, no está claro cómo se propagaron los casos. La residente del condado de Suffolk es una mujer de 67 años que también había visitado Sudáfrica. Dio negativo al regresar el 25 de noviembre y luego dio positivo el 30 de noviembre.

De Blasio dijo que los equipos de pruebas y rastreo de la ciudad han estado trabajando para determinar quién entró en contacto con la persona que había estado en el Centro Javits. Pero eso recién comenzó el jueves y la secuenciación de casos puede llevar varios días.

Hochul dijo que la mujer del condado de Suffolk tenía síntomas leves de dolor de cabeza y tos, y tenía algunos antecedentes de vacunación. Se desconocen los estados de vacunación de los demás.

“Esto no es motivo de gran alarma”, dijo Hochul. “No tenemos suficiente información, no estamos teniendo confinamientos, no estamos cambiando nuestros protocolos”.

De Blasio dijo que la ciudad está tomando medidas, incluida la imposición de un mandato de vacunas a 56.000 empleados de escuelas privadas, una adición a un requisito sobre 102.000 trabajadores de cuidado infantil e intervención temprana anunciado a principios de semana.

El estado de Nueva York reportó 11.300 nuevos casos de covid-19 el jueves, la mayor cantidad desde enero, y los hospitales en algunas áreas están cerca de su capacidad. Hochul emitió la semana pasada una orden ejecutiva, que entrará en vigencia el viernes, permitiendo a los funcionarios estatales limitar los procedimientos hospitalarios no esenciales en un esfuerzo por aumentar la capacidad de camas y abordar la escasez de personal.

La gobernadora en la sesión informativa nuevamente instó a vacunarse y dijo que la llegada de la variante ómicron no puede compararse con marzo de 2020, cuando la ciudad de Nueva York se convirtió en un epicentro temprano de covid-19.

“Sigue siendo una crisis de salud pública, pero no tiene por qué ser una crisis que lleve a los confinamientos de cuando no teníamos información, cuando no teníamos una vacuna y no teníamos el rastreo y las herramientas a nuestra disposición”, dijo Hochul.

