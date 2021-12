Taiwán.- El diario 'Apple Daily', emblema mediático de las protestas de Hong Kong, cierra sus operaciones en Taiwán

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El diario 'Apple Daily', propiedad del magnate opositor hongkonés Jimmy Lai, cerrará sus operaciones en Taiwán este mes en lo que supone la estocada definitiva a su imperio mediático, disuelto por las autoridades chinas por violar una polémica normativa denunciada por los disidentes como una campaña de opresión.



La filial taiwanesa cesará sus operaciones por falta de fondos, según fuentes próximas al desarrollo de los acontecimientos, en un cierre que afectará a cerca de 300 empleados.



Lai, fundador del conglomerado Next Digital que posee el diario, se encuentra ahora en la cárcel por participar en las protestas no autorizadas celebradas en 2018 y 2019 en Hong Kong contra la intervención china en la autonomía judicial del territorio --traducida finalmente en una polémica ley de seguridad que la oposición entendía como una herramienta para perseguir a los disidentes--.



El pasado 29 de junio, Next Digital recibió una propuesta no vinculante para la posible venta de sus operaciones en Taiwán, a pesar de encontrarse en un proceso de liquidación por parte de las autoridades hongkonesas.



Hasta su última edición impresa el periódico era uno de los más populares de Hong Kong. Sin embargo, la decisión sobre su cierre fue tomada después de que un columnista fuera detenido --Li Ping-- sospechoso de "conspiración para confabularse con países extranjeros o fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional", según las autoridades.



Esto llevó al medio a solicitar a sus empleados que no regresaran a la redacción. El periódico ya había comunicado con anterioridad que podría tomar la decisión de dejar de publicar días después de que las autoridades de la antigua colonia británica congelaran 18 millones de dólares hongkoneses (1,9 millones de euros) de sus activos tras acusar al medio de violar precisamente la Ley de Seguridad Nacional.