Spyware habría atacado a personal de Departamento de Estado EEUU

(Bloomberg) -- Un software espía de la israelí NSO Group supuestamente fue utilizado para piratear los teléfonos móviles de al menos nueve empleados del Departamento de Estado de Estados Unidos, informó Reuters el viernes.

Los ataques se dirigieron a funcionarios con sede en Uganda o se centraron en temas relacionados con el país de África Oriental y tuvieron lugar en los últimos meses, dijeron dos fuentes a Reuters.

Las víctimas fueron notificadas por Apple Inc., que no nombró al creador del software espía utilizado en el ataque, según Reuters. Apple declinó a comentar sobre el informe.

En un comunicado, NSO Group dijo que no ha recibido ninguna información o números de teléfono que indiquen que las herramientas de la compañía se utilizaron en los supuestos ataques.

“Una vez que se recibió la consulta y antes de cualquier investigación bajo nuestra política de cumplimiento, hemos decidido cancelar inmediatamente el acceso de los clientes relevantes al sistema debido a la gravedad de las acusaciones”, según el comunicado de NSO. Un portavoz de la empresa declinó a nombrar a los clientes.

En noviembre, EE.UU. agregó a NSO Group a una lista de entidades a las que se les prohibió recibir exportaciones de empresas estadounidenses, citando su papel en el desarrollo y suministro de software espía y herramientas de piratería.

