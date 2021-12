Rendimiento bono Tesoro a 30 años toca mínimo de 11 meses

(Bloomberg) -- Los bonos del Tesoro subieron el viernes, enviando el rendimiento a 30 años al nivel más bajo desde enero, en medio de fuertes caídas de las acciones estadounidenses y un informe de empleos mixto, lo que disminuyó las probabilidades de que la Reserva Federal deje de acelerar el retiro de su política de acomodaticia.

Los rendimientos estuvieron cerca de los mínimos de la sesión en las operaciones de la tarde en Nueva York, liderados por la tasa a 10 años, que cayó hasta 8 puntos básicos a alrededor de 1,36%, el nivel más bajo desde el 23 de septiembre. El rendimiento a 30 años bajó hasta 7 puntos básicos a 1,69%. Mientras tanto, el rendimiento de la nota a dos años cambió poco después de subir a un máximo de 2021 de 0,653% tras la publicación de los datos de empleo de noviembre.

Si bien el aumento de las nóminas no agrícolas de noviembre de 210.000 fue menos de la mitad de la estimación mediana de los economistas en una encuesta de Bloomberg, una caída en la tasa de desempleo a 4,2%, desde un 4,6%, junto con aumentos salariales y una mayor participación en la fuerza laboral esbozaron un panorama más complicado.

En general, se consideró que los datos permitirían a la Fed proceder con una disminución más rápida de sus compras de activos —lo que el presidente del banco central, Jerome Powell, y varios otros funcionarios de la autoridad monetaria dijeron esta semana que era necesario a la luz de la persistente inflación— y posiblemente a comenzar a subir las tasas a mediados de 2022.

